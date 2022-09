TP Thủ Đức: Điều tra nguyên nhân ô tô đang đậu trên vỉa hè thì bốc cháy

Đến chiều 5-9, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang làm rõ nguyên nhân vụ ô tô 7 chỗ đang đậu trên vỉa hè bị bốc cháy trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ cùng ngày, người dân phát hiện lửa bùng phát từ một ô tô 7 chỗ đang đậu trên vỉa hè trong khu đô thị An Phú – An Khánh (phường An Phú, TP Thủ Đức).

Người dân dùng các biện pháp dập lửa và trình báo lực lượng PCCC. Tuy nhiên ngọn lửa đã bốc cháy ngùn ngụt khiến ô tô hư hỏng nặng.

Ngọn lửa chỉ được dập tắt khi lực lượng PCCC điều xe cứu hỏa cùng nhiều chiến sĩ đến phun nước. Công an đã khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân.