TP Thủ Đức kêu gọi đầu tư hàng loạt dự án PPP có vị trí đắc địa

Chiều 17-4, UBND TP Thủ Đức tổ chức Hội nghị kêu gọi đầu tư các dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP) và trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tại hội nghị, ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND TP Thủ Đức chia sẻ: Hội nghị kêu gọi đầu tư các dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP) rất quan trọng trong việc mời gọi, xét duyệt và lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị quyết 98. Chúng ta sẽ được kêu gọi các đầu tư mà Luật đối tác công tư chưa triển khai như y tế, giáo dục - đó là dự án thuộc nhóm B, C.

TP Thủ Đức đang tổ chức nghiên cứu, ban hành danh mục các dự án. Hôm nay, TP mong muốn nhận được ý kiến đóng góp từ các doanh nghiệp để Nhà nước và doanh nghiệp cùng làm.

TP Thủ Đức sẽ phê duyệt, công bố, chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án ngoài ngân sách. Các dự án này sẽ góp phần phát triển kinh tế, phát triển đô thị chung của TP. Hy vọng đây là khởi động tốt đẹp, cùng nhau xây dựng và phát triển cho TP Thủ Đức."

Tại Hội nghị, hàng loạt doanh nghiệp quan tâm và đặt câu hỏi tới lãnh đạo TP Thủ Đức. Đại diện Công ty TNHH Đầu tư và Địa ốc Mỹ Phú kỳ vọng: "Chúng tôi thấy rõ sự tận tình, chu đáo của TP Thủ Đức. Vì vậy, tôi tin rằng tất cả sẽ được khơi thông và nhà đầu tư yên tâm tham gia các dự án PPP.

Sau khi nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, doanh nghiệp cam kết với chính quyền TP triển khai theo đúng quy định pháp luật, đồng hành cùng với chính quyền TP Thủ Đức, kết nối hạ tầng, nâng cao môi trường sống cho người dân."

Ông Mai Hữu Quyết - Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức cho biết Nghị quyết 98 cho phép TP Thủ Đức được kêu gọi các doanh nghiệp tham gia vào dự án PPP bao gồm dự án nhóm B, C.

"Hôm nay TP Thủ Đức rất vui mừng khi nhận được đóng góp của các doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn. Trong quá trình làm việc, chúng tôi luôn họp bàn để cùng nhau tháo gỡ vướng mắc, thực hiện đúng quy định pháp luật. Chính quyền làm nhanh, đúng thủ tục và doanh nghiệp cũng đã tham gia vào các dự án này.

Gần 10 năm trở lại đây, TP.HCM chưa có một dự án PPP nào và TP Thủ Đức mong muốn sẽ có nhiều dự án PPP khác để giới thiệu đến các nhà đầu tư. Đây đều là những dự án đắc địa nhất của TP Thủ Đức. Vì vậy, nhà đầu tư không cần lăn tăn về bồi thường, giải phóng mặt bằng mà chỉ cần phối hợp tốt với địa phương trong quá trình triển khai.

TP Thủ Đức sẽ hoàn trả lại bằng chi phí dịch vụ mà doanh nghiệp sẽ khai thác, sau một thời gian thu hồi vốn sẽ bàn giao lại cho Nhà nước. Tất cả các nội dung sẽ được triển khai theo hợp đồng. Sắp tới, trung tâm xúc tiến sẽ giới thiệu đến các nhà đầu tư vị trí, khu đất, quy mô để các nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất dự án. Sau đó là triển khai đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định.

Ông Tùng nhìn nhận hiện nay đầu tư công của TP Thủ Đức đạt khoảng 10.000 tỉ đồng, vì vậy khi các doanh nghiệp cùng tham gia đầu tư với TP Thủ Đức sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. TP bắt đầu tập trung vào văn hóa, thể thao và giáo dục hơn trong khi trước đó, các dự án hạ tầng giao thông được tập trung hơn với 90% vốn phục vụ giao thông.

"Năm 2024-2025, TP Thủ Đức sẽ dành hơn 3.000 tỉ đồng để xây mới, sửa chữa trường học để đáp ứng nhu cầu học tập của các gia đình, nâng đời sống người dân lên tầm cao mới. Tôi rất mong các đơn vị tham gia đầu tư "hùn hạp" để cùng tìm ra công thức mang lại thành công.

Tôi giao Trung tâm xúc tiến đầu tư tiếp tục kêu gọi, mời gọi doanh nghiệp cùng tham gia và đề xuất thêm những dự án cụ thể" - ông Tùng kỳ vọng.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng cho biết có sáu dự án được ban hành chấp thuận chủ trương đầu tư trong hôm nay. Đầy đều là dự án phát triển nhà ở với tổng vốn đầu tư đề xuất hơn 6.860 tỉ đồng, diện tích sử dụng đất hơn 146.000 m2 . Các dự án đang được khẩn trương tổ chức thẩm định, phê duyệt, việc này đã và đang lan tỏa hiệu ứng tích cực cho môi trường đầu tư trên địa bàn TP Thủ Đức.

Mời gọi hàng loạt dự án trọng điểm, có vị trí đắc địa

Đại diện Trung tâm xúc tiến đầu tư TP Thủ Đức cho biết thực hiện Nghị quyết 98 về phát triển cơ chế, chính sách đặc thù, TP Thủ Đức sẽ được triển khai các dự án nhóm B, C.

Qua rà soát, TP Thủ Đức giới thiệu một số dự án có mặt bằng trống và có thể triển khai ngay được, trong đó có 3 trường học theo tiêu chuẩn quốc tế. Các dự án này sẽ hoàn thành chỉ tiêu 300 phòng học/1 vạn dân trong độ tuổi đi học, là công trình kỷ niệm 50 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước.

Cụ thể gồm: Trường Tiểu học và Mầm non tiêu chuẩn quốc tế TP Thủ Đức, ở phường Thủ Thiêm với tổng mức đầu tư 101 tỉ đồng; Trường THCS, THPT và Mầm non chuẩn quốc tế TP Thủ Đức, ở phường Thủ Thiêm với tổng mức đầu tư 155 tỉ đồng và Trường THCS, THPT và Mầm non chuẩn quốc tế TP Thủ Đức, ở phường Thủ Thiêm với tổng mức đầu tư 162 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, UBND TP Thủ Đức đã rà soát và trình UBND TP.HCM để trình HĐND TP chấp thuận chủ trương đầu tư 8 dự án sớm nhất, trong đó có 3 dự án giáo dục, trung tâm rèn luyện thể chất.

Bao gồm: Trường liên cấp tiểu học - THCS ở khu đô thị Nam Rạch Chiếc, An Phú, TP Thủ Đức; Trường liên cấp tiểu học - THCS ở đường số 4 Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, TP Thủ Đức; Trung tâm rèn luyện thể chất, phường Vũ Tông Phan, phường An Phú, TP Thủ Đức.

Một số dự án lĩnh vực thể thao văn hóa: Xây dựng trung tâm đào tạo, huấn luyện và thi đấu tennis TP Thủ Đức; Xây dựng trung tâm đào tạo, huấn luyện và thi đấu bóng đá TP Thủ Đức; Khu phức hợp thể thao và giải trí dưới nước; Nhà thi đấu đa năng Thủ Thiêm; Trung tâm thể dục thể thao TP Thủ Đức...