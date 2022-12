TP Thủ Đức thưởng nóng cho lực lượng phá án nhanh 2 vụ giết người

(PLO)- Ba tập thể có thành tích xuất sắc trong việc phá nhanh hai vụ án giết người xảy ra cùng lúc rạng sáng trên địa bàn TP Thủ Đức, TP.HCM được khen thưởng.

Sáng ngày 1-12, ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND TP Thủ Đức đã khen thưởng cho Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức, Công an phường Linh Xuân và Công an phường Long Bình đã có thành tích xuất sắc trong việc phá nhanh hai vụ án giết người xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, các đơn vị được trao Giấy khen của Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, kèm tiền thưởng mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

Ông Hoàng Tùng đã biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, dũng cảm của cán bộ, chiến sỹ công an đã đấu tranh phát hiện và bắt giữ kịp thời nghi phạm gây án.

Việc khen thưởng này liên quan đến vụ án giết người xảy ra vào ngày 18-11 tại phường Linh Xuân và Long Bình mà cả ba đơn vị đã phá án nhanh.

Cụ thể, vào khoảng 3 giờ ngày 18-11 tại đường số 6, phường Linh Xuân xảy ra vụ án giết người và cố ý gây thương tích khiến anh PVH và anh PTD thương vong.

Ngay lập tức, Ban Chỉ huy Công an TP Thủ Đức đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Linh Xuân xuống hiện trường, điều tra làm rõ, truy xét những người liên quan.

Sau đó, trinh sát đã bắt giữ được Nguyễn Văn Quang, nghi can trực tiếp gây án khi Quang đang lẫn trốn tại phường Đông Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Tiếp đó, vào 4 giờ 40 phút cùng ngày xảy ra một vụ án mạng ở phường Long Bình và đội Cảnh sát hình sự lại tiếp tục chia quân phối hợp với Công an phường Long Bình khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ án.

Đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 20-11, công an xác định người có biệt danh Chó Con (tên thật Nguyễn Văn Dương) mới ra tù chính là hung thủ gây án. Tại cơ quan công an, ban đầu Dương quanh co chối tội.

Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm phá án, nghiệp vụ sắc bén và chứng cứ thu thập được của lực lượng công an, Dương đã thừa nhận hành vi phạm tội.

TỰ SANG