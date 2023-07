TP.HCM cấp bách chuẩn bị nhiều dự án giao thông quan trọng

(PLO)- Giám đốc Sở GTVT TP.HCM yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy vai trò đi trước mở đường, đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của TP bằng nhiều dự án kết nối vùng như cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

Mới đây, Sở GTVT TP.HCM đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Trong bối cảnh TP và cả nước phấn đấu phục hồi đà tăng trưởng kinh tế, Sở GTVT đã đoàn kết, thống nhất cao, chung sức, nỗ lực khắc phục khó khăn để cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ công tác và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Cụ thể, tình hình tai nạn giao thông trong 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn TP giảm 259 vụ (-24,86%), giảm 37 người chết (-11,11%), giảm 198 người bị thương (-29,64%) so với cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh đó, tỉ lệ giải ngân kế hoạch vốn giao Sở GTVT đạt tỉ lệ 33,5% (cao hơn 5,9% so với cùng kỳ năm 2022) và của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đạt tỉ lệ 32,5 (cao hơn 17,4% so với cùng kỳ năm 2022).

Sở GTVT đã tham mưu khởi công dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 TP.HCM ngày 18-6 đúng tiến độ theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ.

Đặc biệt, sở đã tham mưu một số cơ chế, chính sách đột phá về giao thông vận tải khi UBND TP đề xuất Chính phủ trình Quốc hội thông qua Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24-6-2023 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.

Sở GTVT TP cũng đã tham mưu trình UBND TP nhiều chương trình, kế hoạch... phục vụ phát triển ngành giao thông vận tải trên địa bàn như đề án nghiên cứu xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Thành ủy, kế hoạch của UBND TP triển khai thực hiện Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đông nam bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc Sở GTVT Trần Quang Lâm đã yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy vai trò “đi trước mở đường”, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Nhiệm vụ trọng tâm của sở trong năm 2023 là tham mưu đẩy nhanh tiến độ tuyến metro số 1 và số 2. Đồng thời, thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm, cấp bách, kết nối vùng như vành đai 2, vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4,…

Song song đó, Sở GTVT cần thực hiện triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù liên quan lĩnh vực giao thông vận tải tại Nghị quyết số 98/2023; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 3 đề án quan trọng do sở chủ trì. Tiếp tục chú trọng đề án nghiên cứu xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và kế hoạch phát triển hệ thống cảng biển TP.

Ngoài ra, Sở GTVT tiếp tục tham mưu giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông trên địa bàn. Trong đó, chú trọng việc giảm tối thiểu 5% trên cả 3 mặt gồm: số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2022.

ĐÀO TRANG