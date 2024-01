TP.HCM: Chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt

(PLO)- TP.HCM mở đợt cao điểm thực hiện chi trả an sinh xã hội dưới hình thức không dùng tiền mặt trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Mới đây, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 06 TP.HCM (BCĐ Đề án 06 TP.HCM) đã có công văn gửi đến một số đơn vị, cơ quan ban ngành về việc phối hợp thực hiện tuyên truyền chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Công văn nêu nhằm phục vụ đợt cao điểm tuyên truyền việc thực hiện chi trả an sinh xã hội dưới hình thức KDTM trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an TP.HCM đã phối hợp với Sở LĐ-TB &XH TP.HCM tuyên truyền về những lợi ích, tiện ích của việc thực hiện chi trả an sinh xã hội KDTM.

Theo đó, việc chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt sẽ được một số tiện ích sau:

TP.HCM khuyến khích người nhận nhận trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Ảnh: NH

Thứ nhất, người dân thuộc diện được hưởng chính sách trợ cấp an sinh xã hội đảm bảo nhận trợ cấp đầy đủ, nhanh chóng, đúng số tiền theo danh sách chi trả do ngành LĐ-TB&XH cung cấp. Đồng thời, chi trả không dùng tiền mặt giúp công tác chi trả được tổ chức thực hiện một cách khoa học và hợp lý đảm bảo an toàn tiết kiệm trong thời gian người nhận trợ cấp an sinh xã hội.

Thứ hai, công tác chi trả ưu đãi an sinh xã hội được thực hiện bởi các đơn vị nhà nước và dịch vụ bưu chính công ích bảo đảm chính chuyên nghiệp, được quản lý thống nhất, đảm bảo an toàn các nguồn tiền chi trả do ngành LĐ-TB&XH quản lý.

Thứ ba, đảm bảo an ninh, an toàn và hiệu quả hoạt động của các hệ thống thanh quyết toán, các dịch vụ phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; tránh tình trạng mất cắp, giảm chi phí in ấn và vận chuyển tiền mặt; sử dụng các phương tiện thông toán điện tử cũng giúp tăng tính minh bạch và hiệu quả trong việc quản lý chi phí của nhà nước; Khẳng định quyền dân sinh của người dân với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Thứ tư, chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt nhằm nâng cao tính hiệu quả, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước, minh bạch hóa các hoạt động thanh toán và thu nhập cá nhân, đảm bảo chi trả đúng đối tượng, góp phần vào công tác phòng chống tham nhũng và tội phạm kinh tế tại TP.HCM.

Công văn hướng dẫn, khi gặp khó khăn, vướng mắc trong việc đăng ký nhận chi trả an sinh xã hội KDTM, người dân vui lòng liên hệ UBND, công an phường xã nơi cư trú để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Lãnh đạo TP.HCM khuyến khích và mong muốn người dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng đợt cao điểm chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt nhằm thực hiện tốt an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, góp phần tạo nên hình ảnh đẹp về một TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

NGUYỄN HIỀN