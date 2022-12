TP.HCM có Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn Giao thông mới

(PLO)- Ông Nguyễn Thành Lợi được UBND TP.HCM trao Quyết định bổ nhiệm làm Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM.

Sáng 9-12, UBND TP.HCM đã trao quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM cho ông Nguyễn Thành Lợi, Trưởng Công an quận Tân Bình, Công an TP.HCM. Thời gian nhận nhiệm vụ từ ngày 1-12.

Tại đây, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi gửi lời chúc mừng tới ông Nguyễn Thành Lợi.

Chủ tịch UBND TP gửi lời cảm ơn tới Công an TP và Công an quận Tân Bình đã tạo điều kiện cho ông Lợi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

"Tôi tin tưởng đồng chí Lợi sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, phát huy khả năng để đảm bảo an toàn giao thông. Đồng chí Lợi cần đề xuất các giải pháp, chiến lược để phát triển giao thông. Tôi hy vọng đồng chí sớm tiếp cận, nắm bắt để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Thường trực Thành uỷ, UBND TP sẽ tạo mọi điều kiện để đồng chí Lợi hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, làm sao xây dựng TP ngày càng phát triển hơn" - Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi kỳ vọng.

Chia sẻ tại lễ nhận quyết định, ông Lợi nói: "Tôi rất vinh dự khi nhận công tác tại Ban An toàn giao thông TP. Chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp, tham mưu cho UBND TP về các biện pháp để đảm bảo giao thông an toàn, phục vụ cho sự phát triển của TP".

Ông Lợi cho biết với lĩnh vực công tác mới, cương vị mới, ông phải trách nhiệm hơn, thực hiện các nội dung mà TP giao cho Ban An toàn giao thông. Ông mong thời gian tới sẽ nhận được sự quan tâm của UBND TP, HĐND TP, sở ngành các cấp để có thể bắt nhịp ngay vào công việc.

Ông Nguyễn Thành Lợi sinh năm 1977, quê quán huyện Củ Chi, TP.HCM. Trình độ là Thạc sỹ Luật, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi nhận nhiệm vụ Phó Trưởng ban Chuyên trách Ban An toàn giao thông TP, ông Nguyễn Thành Lợi là Trưởng Công an quận Tân Bình.

ĐÀO TRANG