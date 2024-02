TP.HCM đảm bảo cấp nước sạch trong mùa khô năm 2024

Biến đổi khí hậu, gia tăng dân số, hệ thống cấp nước từ nguồn đến mạng hiện nay chưa đảm bảo khả năng điều tiết nước 100% khi một trong các nhà máy nước hoặc một tuyến ống truyền tải chính bị sự cố… là những khó khăn của ngành cấp nước TP.HCM.

Tuy nhiên, nhiều năm qua, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đã có những giải pháp để đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân TP, đặc biệt là trong mùa khô năm 2024 đang tới.

Đảm bảo cấp nước ổn định, liên tục

SAWACO cho biết trong mùa khô, đặc biệt vào dịp cuối năm tại thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024, tổng công ty luôn yêu cầu các đơn vị phải đảm bảo cấp nước được ổn định, liên tục, đáp ứng nhu cầu dùng nước của người dân TP. Các đơn vị không để xảy ra sự cố lớn, gây yếu, thiếu nước trên diện rộng hoặc ảnh hưởng đến chất lượng nước.

SAWACO luôn đảm bảo cung ứng đủ nước trong dịp Tết vừa qua và mùa khô năm 2024 sắp tới. Ảnh: Đ.TRANG

Bên cạnh đó, các đơn vị cần ứng phó và xử lý kịp thời các sự cố xảy ra trên hệ thống cấp nước TP. Đồng thời tập trung giải quyết, không để thiếu nước nghiêm trọng tại các khu vực đã có mạng lưới cấp nước nhưng áp lực nước yếu, ưu tiên biện pháp dự phòng cho các cơ sở và địa bàn trọng yếu.

Các đơn vị cần tiếp tục triển khai kế hoạch cấp nước an toàn, trong đó chuẩn bị giải pháp sẵn sàng ứng phó với các sự cố trên mạng lưới, đặc biệt là sự cố trên các tuyến ống chuyển tải chính, chuẩn bị nguồn dự phòng từ các nguồn nước khác, kiểm soát chất lượng nước trên mạng. Song song đó là tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nước thất thoát thất thu.

Để đảm bảo kế hoạch trên, SAWACO yêu cầu tất cả nhà máy nước (như cụm Nhà máy nước Thủ Đức, cụm Nhà máy nước Tân Hiệp, Nhà máy nước ngầm Tân Phú…), các trạm cấp nước luôn sẵn sàng vận hành với công suất tối đa theo yêu cầu. Bên cạnh đó, phối hợp với ngành điện lực nhằm đảm bảo nguồn điện cấp cho các nhà máy nước vận hành liên tục.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng để đảm bảo chất lượng nước nguồn tại trạm bơm nước thô và nhà máy xử lý nước; đảm bảo chất lượng nước sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn quy định của Nhà nước và của SAWACO.

Nhiều năm qua, SAWACO đã có những giải pháp để đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân TP, đặc biệt là trong mùa khô năm 2024 đang tới.

Chủ động ứng phó với xâm nhập mặn

SAWACO còn chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn. Đơn cử như việc điều phối công suất cấp nước của các nhà máy nước phù hợp. Đồng thời, phối hợp với đơn vị quản lý các hồ Dầu Tiếng, Trị An để vận hành xả nước đẩy mặn khi có hiện tượng xâm nhập mặn xảy ra trên các sông Sài Gòn, Đồng Nai. Xây dựng các kịch bản khi nguồn nước bị xâm nhập mặn (nhiều khả năng xảy ra do là hệ quả của việc ảnh hưởng từ hiện tượng thời tiết El Nino trong các tháng đầu năm 2024).

Các đơn vị quản lý mạng chủ động kiểm tra, rà soát tình hình mạng lưới cấp nước trong phạm vi trách nhiệm quản lý của đơn vị và lập phương án cùng kế hoạch chi tiết đảm bảo cấp nước ổn định, liên tục trong dịp Tết, mùa khô năm 2024.

Các đơn vị cần có phương án điều phối mạng lưới phù hợp. Cụ thể là tiến hành các biện pháp điều tiết lượng nước nhằm tăng áp lực và lưu lượng cho các khu vực nước yếu, thiếu, nhất là khu vực cuối nguồn như điều tiết van để điều phối lượng nước về khu vực cuối nguồn; thực hiện các giải pháp đấu nối nhằm tăng áp cho khu vực nước yếu, thiếu…

Đảm bảo an toàn cấp nước, SAWACO yêu cầu các đơn vị thường xuyên cử cán bộ tuần tra, bảo vệ tuyến ống nước thô, tuyến ống truyền tải nước sạch. Đồng thời chủ động phối hợp với chính quyền địa phương làm việc với đơn vị, cá nhân để di dời công trình lấn chiếm hành lang an toàn tuyến ống nhằm đảm bảo việc vận hành tuyến ống an toàn.

Song song đó, cần chủ động theo dõi tình hình chất lượng nước thô, giám sát tình hình nhiễm mặn, ô nhiễm nguồn nước trên lưu vực các sông Sài Gòn, Đồng Nai và Kênh Đông để chủ động xử lý hoặc đề xuất biện pháp xử lý. Phối hợp chặt chẽ với Công ty Thủy điện Trị An và Công ty Khai thác thủy lợi miền Nam để vận hành tối ưu tài nguyên nước tại hồ thủy lợi Dầu Tiếng và hồ thủy điện Trị An, đảm bảo ổn định chất lượng nước tại các điểm khai thác nước thô.

SAWACO áp dụng cơ chế ưu tiên giải quyết khẩn đối với các công tác, nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện đảm bảo cấp nước trong dịp Tết và mùa khô năm 2024.

Các đơn vị chủ động triển khai thực hiện theo phương án của đơn vị để giải quyết nhanh khi có sự cố hoặc có tình huống phát sinh và có báo cáo ngay cho ban tổng giám đốc nhằm có sự chỉ đạo kịp thời.•

Luôn để điện thoại 24/24 giờ để xử lý sự cố Các phòng, ban chức năng cần tham mưu giải quyết, xử lý nhanh các nội dung, công việc có liên quan đến công tác đảm bảo cấp nước ổn định, liên tục trong dịp Tết và mùa khô năm 2024. SAWACO yêu cầu lãnh đạo từ cấp trưởng, phó phòng, ban, giám đốc, phó giám đốc các đơn vị trở lên luôn để chế độ điện thoại liên lạc 24/24 giờ để kịp thời ứng phó, phối hợp giải quyết nhanh các tình huống sự cố.

ĐÀO TRANG