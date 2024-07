TP.HCM kéo giảm sâu tội phạm xâm phạm sở hữu trong 6 tháng đầu năm 2024 16/07/2024 17:48

Chiều 16-7, tại kỳ họp HĐND TP.HCM khóa X, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM (CATP), đã có thông tin về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự sáu tháng đầu năm 2024.

Thượng tá Lê Mạnh Hà nhận định trong sáu tháng đầu năm, CATP đã hoàn thành các kế hoạch, chương trình, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra, bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM.



Đặc biệt, công tác đấu tranh, triệt phá các loại tội phạm được tập trung đẩy mạnh, tội phạm xâm phạm sở hữu được kéo giảm sâu so với cùng kỳ (xảy ra 1.767 vụ, giảm 327 vụ so với cùng kỳ, tương ứng 11,83%).

Thượng tá Lê Mạnh Hà, tội phạm xâm phạm sở hữu ở TP.HCM được kéo giảm sâu so với cùng kỳ. Ảnh: THUẬN VĂN

Tỉ lệ điều tra khám phá án cướp giật, trộm cắp tài sản được nâng lên rõ rệt. Trong đó, cướp giật khám phá đạt 93,7%, tăng 21,94%; án trộm cắp tài sản khám phá 70,32%, tăng 17,2%.

CATP cũng duy trì hiệu quả hoạt động của lực lượng 363; chiến dịch bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định; công tác kiểm tra, xử lý, tuyên truyền tập huấn kỹ năng về PCCC&CNCH cho người dân, doanh nghiệp với nhiều hình thức đa dạng...

Trong sáu tháng cuối năm, ông Hà cho biết CATP sẽ tập trung thực hiện hiệu quả, đảm bảo tiến độ để hoàn thành Nghị quyết, Chương trình công tác năm 2024, các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trên từng lĩnh vực, từng địa bàn.

Trọng tâm là nắm chắc tình hình liên quan đến an ninh trật tự để tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo TP.HCM..., phối hợp với Cục nghiệp vụ - Bộ Công an, Công an các địa phương triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh; nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm ngay từ cơ sở.

Ngoài ra, CATP đặt mục tiêu đẩy mạnh xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, kết hợp thực hiện tốt công tác dân vận, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội ngay từ cơ sở; thực hiện hiệu quả, đảm bảo tiến độ các chương trình, kế hoạch về công tác cải cách hành chính, tư pháp, nghiên cứu khoa học...

Trong sáu tháng đầu năm, TP.HCM xảy ra 2.719 vụ phạm pháp hình sự làm chết 40 người, bị thương 215 người, tài sản thiệt hại khoảng 832,48 tỉ đồng, so với cùng kỳ giảm 2,37%.

Trong đó, nổi lên các vụ việc lừa đảo có sử dụng công nghệ cao, CATP ghi nhận đã xảy ra 306 vụ. Cụ thể, tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ yếu sử dụng công nghệ gọi điện thoại bằng tổng đài ảo VOIP qua mạng internet để lừa đảo bằng hình thức trúng thưởng, cho vay tín chấp ngân hàng, lập sàn giao dịch mua bán vàng, chứng khoán, góp vốn đầu tư ...

Ngoài ra, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu diễn biến phức tạp. CATP đã xác minh, khởi tố 177 vụ/315 bị can; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự quản lý kinh tế gần 12,2 tỉ đồng; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, an toàn thực phẩm trên 11,4 tỉ đồng.

Cạnh đó, tình hình tội phạm về ma túy được CATP quan tâm tập trung nắm tình hình, phát hiện, điều tra, xử lý. Trong đó đáng chú ý hành vi mua bán trái phép chất ma túy chiếm tỉ lệ ngày càng cao trong cơ cấu tội phạm (41%); hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy chiếm tỉ lệ khoảng 25%.