TP.HCM khi nào sẽ giảm mưa, giảm ngập?

Những ngày qua, tình trạng mưa xảy ra liên tục ở TP.HCM và các tỉnh Nam bộ. Cụ thể, tổng lượng mưa được đo ở trạm Dĩ An 1 (Bình Dương) ngày 12-10 là 116,1mm, trạm Thủ Đức (TP.HCM) là 44mm, Bình Chánh ( TP.HCM) là 31mm.

Những ngày qua, mưa lớn gây ngập nhiều nơi ở TP.HCM

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, nguyên nhân chính gây mưa ở Nam bộ trong những ngày qua là do vùng hội tụ gió trên khu vực biển phía Đông Nam Bộ di chuyển theo hướng Tây đi vào đất liền các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Mưa lớn gây ngập ở đường Hồ Ngọc Lãm (quận 8, TP.HCM) chiều 12-10

Theo dự báo, chiều và tối 13-10, Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực phía Bắc miền Đông Nam bộ như Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, phía Bắc TP.HCM khả năng có mưa diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to.

Mưa gây ngập ở đường Nguyễn Văn Khối (quận Gò Vấp, TP.HCM) ngày 12-10

Trong hai đến bảy ngày tới, Nam bộ ban ngày nắng gián đoạn, mưa hầu hết xảy ra diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Thời gian mưa tập trung chiều, tối và đêm. Riêng từ ngày 15-10 đến 17-10, trời có lúc có mưa, mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 19-10 mưa giảm dần ở các TP.HCM và các tỉnh Nam bộ.

Cụ thể tại TP.HCM, chiều, tối 13-9 có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, sét, ban ngày có nắng gián đoạn.

NGUYỄN CHÂU