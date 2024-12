TP.HCM không thu phí chuyển đổi giấy tờ của người dân do sáp nhập 80 phường

Thực hiện Nghị quyết 1278/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP.HCM giai đoạn 2023-2025, Sở Nội vụ TP.HCM cho biết UBND 10 quận gồm quận 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận sẽ tổ chức lễ công bố nghị quyết này từ ngày 28 đến ngày 31-12.

Theo Sở Nội vụ, giai đoạn 1, từ ngày 1-12 đến hết ngày 31-12, Ban Thường vụ Quận ủy 10 quận sẽ tổ chức sắp xếp, thành lập, sáp nhập tổ chức bộ máy các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội của các phường trực thuộc theo tên của đơn vị hành chính mới. Đồng thời, chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư các phường và chủ trương nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường mới.

UBND của 10 quận sẽ thực hiện quy trình bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường mới đảm bảo hoàn thành trước ngày 1-1-2025, để quyết định bổ nhiệm có hiệu lực từ thời điểm này.

UBND 10 quận cũng chỉ đạo các phường thuộc diện sắp xếp thực hiện thống kê, rà soát tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, các dự án đầu tư đang triển khai thực hiện dở dang… Qua đó, chuẩn bị công tác bàn giao cho đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp. Đồng thời, thực hiện thay đổi bảng tên, biển hiệu của cơ quan, đơn vị theo tên mới tại Nghị quyết 1278 và thông báo đến người dân, doanh nghiệp được biết.

Trong thời gian này, các địa phương phối hợp với Công an TP.HCM và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền chủ động thực hiện thay đổi con dấu theo quy định cho các cơ quan, đơn vị chịu ảnh hưởng của Nghị quyết trước ngày 1-1-2025.

Con dấu cũ được phép sử dụng để giải quyết các công việc còn dở dang nhưng phải thu hồi chậm nhất đến hết ngày 31-1-2025.

Sở Nội vụ thông tin giai đoạn 2 của việc sắp xếp đơn vị hành chính là từ ngày 1-1-2025 sau khi các phường mới đi vào hoạt động đến ngày Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở.

Trong giai đoạn 2, các địa phương tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Kiểm tra, rà soát, đánh giá việc thực hiện hướng dẫn của các sở, ban, ngành và các địa phương khi thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ do thay đổi địa giới đơn vị hành chính đối với người dân, doanh nghiệp và không thu các loại phí, lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi.

Ngoài ra, địa phương tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính. Hoàn thành cơ bản phương án bố trí đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách theo lộ trình, tiến tới công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 30-6-2025.

TP.HCM sẽ hỗ trợ thêm cho cán bộ nghỉ việc do dôi dư

Sở Nội vụ TP.HCM nhìn nhận việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết 1278/2024 tác động mạnh đến tâm lý, tư tưởng, quyền lợi của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách phải nghỉ việc do dôi dư.

Do đó, ngoài các chế độ, chính được quy định và trên cơ sở cân đối ngân sách TP, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND TP.HCM trình HĐND TP.HCM tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 thông qua Nghị quyết quy định về chế độ hỗ trợ thêm do tinh giản biên chế, dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính.

Nghị quyết cũng có chế độ hỗ trợ cho trường hợp nghỉ công tác trước tuổi, nghỉ hưu trước tuổi do không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các cơ quan hành chính được áp dụng chế độ, chính sách như công chức theo quy định của Chính phủ trên địa bàn TP.