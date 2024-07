TP.HCM thu hơn 61.000 tỉ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp 22/07/2024 14:56

(PLO)- Thu ngân sách từ thuế thu nhập doanh nghiệp trong nửa đầu năm 2024 của TP.H tăng 21% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo báo cáo của Cục Thuế TP.HCM, kết quả thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt 206.380 tỉ đồng, bằng 59% dự toán, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2023.

Nếu loại trừ các khoản thu đột biến và tác động của chính sách thì tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 của Cục Thuế TP.HCM tăng 18% so với cùng kỳ.

Kinh tế phục hồi, hàng loạt thuế thu ngân sách tăng

Theo Cục Thuế TP.HCM số khoản thu, sắc thuế chiếm tỷ trọng lớn đạt tốc độ thu khá trong nửa đầu năm nay. Đơn cử như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng…

Cụ thể, như thuế thu nhập doanh nghiệp, trong 6 tháng đầu năm 2024, Cục Thuế TP.HCM đã thu ngân sách đạt hơn 61.600 tỉ đồng, đạt trên 66% dự toán, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thuế giá trị gia tăng (VAT) thu đạt khoảng 44.100 tỉ đồng, đạt 55% dự toán, tăng hơn 29% so với cùng kỳ. Thuế thu nhập cá nhân ước đạt hơn 35.400 tỉ đồng, đạt 61% so với dự toán, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo Cục Thuế TP.HCM, trong nửa đầu năm nay, thuế thu nhập doanh nghiệp thu đạt hơn 61.600 tỉ đồng. Ảnh: QH

Số thu ngân sách từ các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế VAT, thu nhập cá nhân của TP.HCM tăng trong nửa đầu năm. Các chuyên gia kinh tế cho biết, nguyên nhân là do một số ngành, lĩnh vực kinh tế của TP.HCM tăng trưởng ổn định, cao hơn so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể, theo báo cáo tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2024 của Cục Thống kê TP.HCM cho thấy tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn Thành phố (GRDP) 6 tháng đầu năm ước tăng khoảng 6,5%, cao hơn 2,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Bên cạnh đó, số doanh nghiệp thành lập mới đạt 25.250 doanh nghiệp với số vốn đăng ký mới gần 194.800 tỉ đồng; vốn đăng ký bổ sung khoảng 133.160 tỉ đồng, tăng 9% về giấy phép và tăng 1% vốn.

TP.HCM hoàn thuế VAT gần 4.700 tỉ đồng

Để góp phần hỗ trợ doanh nghiệp có nguồn vốn kịp thời đưa vào sản xuất kinh doanh, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh tập trung nguồn lực thực hiện công tác hoàn thuế VAT. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Cục Thuế tiếp nhận 624 hồ sơ tương ứng số thuế đề nghị hoàn thuế VAT hơn 13.200 tỉ đồng.

Theo đó, Cục Thuế TP.HCM đã ban hành quyết định hoàn thuế đối với 508 hồ sơ, tương ứng số thuế đã hoàn gần 4.700 tỉ đồng, đạt 58% so với dự toán, tăng 65% về số hồ sơ và tăng 93% về số tiền hoàn so với cùng kỳ 2023.

Để góp phần hỗ trợ doanh nghiệp có nguồn vốn kịp thời đưa vào sản xuất kinh doanh, Cục Thuế TP.HCM tập trung nguồn lực thực hiện công tác hoàn thuế VAT. Ảnh: QH

Ngoài ra, cơ quan thuế cũng thực hiện quyết liệt các biện pháp xử lý, đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế. Theo đó, ước tính đến hết tháng 6 năm 2024, số nợ thu được là khoảng 21.600 tỉ đồng, trong đó thu nợ năm 2023 hơn 6.100 tỉ đồng, thu nợ phát sinh năm 2024 trên 15.400 tỉ đồng.