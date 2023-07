TP.HCM tổ chức họp mặt, tri ân người có công tiêu biểu

(PLO)- Các thương bệnh binh, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ đã vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu để đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội, là những tấm gương sáng cho mọi người noi theo.

Sáng 25-7, 120 đại biểu đã về dự hội nghị họp mặt người có công tiêu biểu do Thành uỷ - HĐND – UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2023).

Đây là dịp để họp mặt, động viên các thương bệnh binh, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ đã vượt lên khó khăn, chiến thắng thương tật, không ngừng nỗ lực phấn đấu trong học tập, lao động, sản xuất ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội, là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Anh hùng lực lượng vũ trang (AHLLVT), Đại tá Phan Thị Ngọc Tươi (thương binh hạng 2/4) bồi hồi phát biểu: “Những ngày tháng 7, bao hồi ức uy hùng của chiến trường xưa cuồn cuộn ùa về. Ngày ấy, chúng tôi cầm súng không phải để được tuyên dương anh hùng, hay để ngày hôm nay được tri ân.

Chúng tôi yêu nước, yêu quê hương mình, bị giày xéo dưới gót giầy của quân xâm lược nên đã đứng lên và đi theo tiếng gọi của Bác, không tiếc máu xương, đứng lên đánh đuổi kẻ thù, góp phần giành độc lập tự do cho tổ quốc. Tôi đã chứng kiến bạn bè mình từng người hi sinh, để lại nỗi đau cho người ở lại. Số may mắn sống sót chúng tôi đều thương tật đầy mình”.

Còn đại biểu Phan Thị Cẩm Tiên (80 tuổi, thương binh 4/4) kể lại những giờ phút cam go đương đầu với địch và tự hào khi hòa bình vẫn có thể tiếp tục phấn đấu xây dựng đất nước, cống hiến, học tập và làm việc hết mình, làm thay cả phần của những đồng đội đã ngã xuống. Đại biểu Tiên hi vọng kinh nghiệm đã trải qua trong cuộc chiến sẽ trở thành một nguồn cảm hứng và động viên cho thế hệ trẻ mai sau.

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM luôn trân trọng và ghi nhận những cống hiến của các bậc lão thành cách mạng, quý mẹ Việt Nam Anh hùng, các AHLLVT nhân dân, anh hùng lao động, các thương binh, bệnh binh vì độc lập tự do dân tộc. Luôn là tấm gương sáng, đóng góp thêm nữa vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được TP vận động tổng cộng hơn 188 tỉ đồng, góp phần nâng cao đời sống cho các gia đình chính sách, đảm bảo 100% các mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống nhận được sự phụng dưỡng, 100% xã phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ.

Đặc biệt, trong năm 2023, TP.HCM đã chi hơn 77 tỉ đồng cho 73.443 người có công và gia đình thân nhân như một nghĩa cử, một lời cám ơn đối với thế hệ vì nước quên thân.

Ông Dương Anh Đức đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các cá nhân trong và ngoài nước, đặc biệt đối với các cá nhân trực tiếp làm công tác lao động thương binh xã hội qua các thời kỳ, luôn tích cực hưởng ứng đã thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, phát huy phong trào đền ơn đáp nghĩa, toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh và liệt sĩ, người có công với cách mạng.

QUỐC HƯƠNG