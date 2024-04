TP.HCM yêu cầu kiểm điểm nghiêm cán bộ, công chức vi phạm nồng độ cồn 22/04/2024 20:30

(PLO)- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, xử lý kỷ luật (nếu có) các trường hợp cán bộ, công chức vi phạm nồng độ cồn hoặc can thiệp vào quá trình xử lý vi phạm giao thông.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường tại hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Không can thiệp vào việc xử lý vi phạm giao thông

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường đề nghị cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện chủ đề năm An toàn giao thông 2024 là “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, gắn với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật phòng chống tác hại của rượu, bia.

TP.HCM tiếp tục kiểm điểm nghiêm cán bộ, công chức vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Từ đó, ông đề nghị sở, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục rà soát, đánh giá việc gương mẫu tuân thủ và chấp hành nghiêm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đối với quy định không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu bia, không vi phạm liên quan đến chất kích thích. Đồng thời, không can thiệp vào các vụ việc xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông của lực lượng chức năng.

Công an TP được giao chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định. Ghi nhận và thông báo định kỳ hàng quý cho các cơ quan liên quan những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang nhân dân vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông hoặc can thiệp, tác động đến công tác xử lý vi phạm của lực lượng chức năng.

Thủ trưởng các cơ quan quản lý phải tổ chức thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, xử lý kỷ luật (nếu có) đối với các trường hợp vi phạm và báo cáo số liệu, kết quả xử lý định kỳ hàng quý về Sở Nội vụ, Ban An toàn giao thông TP để tổng hợp báo cáo UBND TP.

Xử lý người đứng đầu để vi phạm lòng lề đường

Về quản lý trật tự đô thị, quản lý sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TP, ông Bùi Xuân Cường giao lãnh đạo các quận/huyện/xã điều chỉnh, bổ sung hoặc xây dựng đề án, kế hoạch phù hợp thực tiễn địa phương trong công tác chấn chỉnh, lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè. Nhân rộng các mô hình tổ, nhóm nhân dân tự quản về trật tự lòng đường, vỉa hè và các mô hình hiệu quả khác.

Đồng thời, có biện pháp xử lý trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu nếu để xảy ra tình hình phức tạp lấn chiếm trái phép lòng đường, vỉa hè trên địa bàn phụ trách.

Công an TP tăng cường tổ chức kiểm tra, xử lý và đề xuất các giải pháp chấn chỉnh tình trạng ô tô dừng, đỗ không đúng nơi quy định, nhất là tại khu vực trung tâm TP, các tuyến đường có mật độ phương tiện lưu thông cao. Ứng dụng khoa học công nghệ để phát hiện và chế tài xử lý nghiêm hành vi vi phạm dừng, đỗ xe trái phép.

Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường giao Ban An toàn giao thông TP cùng sở, ngành tham mưu, đề xuất chủ tịch UBND TP xem xét, xử lý trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương còn lơ là hoặc có biểu hiện tiêu cực trong quản lý, để xảy ra tình trạng lấn chiếm trái phép lòng đường, vỉa hè, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và mỹ quan đô thị.