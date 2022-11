Trang Nemo đối chất tại toà về việc livestream đánh nhau

(PLO)- Bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (Trang Nemo) đối chất với Phạm Lệ Khanh - người Trang giật khẩu trang trong vụ livestream đánh nhau tại cửa hàng ở quận 1.

Ngày 16-11, TAND quận 1 (TP.HCM) mở phiên xử sơ thẩm vụ gây rối trật tự công cộng đối với bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (còn gọi là Trang Nemo, chủ cửa hàng Trang Nemo) và bốn đồng phạm.

Từ sớm Trang Nemo và bốn nhân viên cửa hàng là Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương, Nguyễn Phước Tuấn và Phan Hoàng Nam bị truy tố đang tại ngoại đến toà từ sớm.

Trang Nemo có bốn luật sư bào chữa. Khai tại phần thủ tục bị cáo cho biết có chồng và hiện con nhỏ sinh năm 2020.

Cáo trạng công bố tại toà, VKS đề nghị ghi nhận bị cáo Trang có tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp phạm tội ít nghiêm trọng. Tình tiết tăng nặng không có.

Một bị cáo (nhân viên của Trang) về nhân thân bị áp dụng tình tiết tăng nặng là tái phạm do có một tiền án liên quan đến ma tuý.

Là người đầu tiên bước lên khai báo, bị cáo Trang nói không quen biết chị Trần Nguyễn Trà My. Sự việc xảy ra một năm rồi nên bị cáo không nhớ hết. Hôm đó chị My hẹn đến cửa hàng Trang giải quyết mâu thuẫn trong việc livestream bán hàng online.

Theo Trang, việc gặp giải quyết với chị My vui vẻ. Mọi việc đang diễn ra tốt đẹp thì có sự xuất hiện của Phạm Lệ Khanh. Bức xúc người lạ bước vào cửa hàng chửi tục nên Trang phản ứng. Sự việc diễn ra khá nhanh. Trang khai chỉ giật khẩu trang chị Khanh sau đó đi vào cửa hàng không biết diễn ra sau.

Bị cáo Trang nói hành vi giật khẩu trang sai và không can ngăn việc đánh nhau.

Chủ tọa nói chỉ có vậy thì không có bị truy tố tội gây rối. Bị cáo Trang cho rằng thấy có lỗi việc không can ngăn.

Ngược lại, có mặt tại toà, chị Khanh cho rằng khi đó My đã xin lỗi mà Trang không cho về. Chị biết thông qua việc coi livestream nên mới vào cửa hàng. Chị này cũng xác định Trang sau khi giật khẩu trang của mình có bật câu chửi thề.

Chủ tọa chấn chỉnh là câu cửa miệng là lời hay ý đẹp chứ sao lại là câu chửi thề.

Im lặng chút, chị Khanh cho biết do bức xúc và chỉ được tại toà các nhân viên cửa hàng Trang Nemo đánh mình. Khi đánh nhau camera của livestream quay góc khác chỉ nghe tiếng nhân viên đánh thui.

Sau mỗi lời khai của bị cáo nhân viên Trang thì chủ tọa hỏi lại Trang đối chất. Về việc sau đánh nhau vẫn livestream bị cáo Trang cho biết do lúc đó cửa hàng đông chưa kịp tắt.

Về vụ việc đánh nhau trên, UBND phường Nguyễn Cư Trinh cho rằng vụ việc đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Đồng thời khi xảy ra sự việc, nhiều người dân đã tụ tập, dùng điện thoại ghi lại và đưa lên mạng xã hội, thông tin về vụ việc được lan truyền rất nhanh, khiến người dân có dư luận không tốt, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Phiên toà vẫn đang tiếp tục với phần xét hỏi...

