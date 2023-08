Trao 500 suất học bổng Saigontourist Group vì Cộng đồng tại Bến Tre và Tây Ninh

(PLO)- Ngày 23 và 24-8, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) đã lần lượt tiến hành trao tặng 500 suất học bổng Saigontourist Group vì Cộng đồng 2023, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Chương trình dành cho các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị mất người thân trong đại dịch COVID-19 vừa qua tại hai tỉnh Bến Tre và Tây Ninh.

Chương trình do Saigontourist Group phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM và Hội Khuyến học tại hai địa phương nói trên thực hiện. Số tiền tài trợ cho chương trình học bổng được vận động từ nguồn tài trợ tổ chức giải gôn Saigontourist Group vì Cộng đồng lần thứ 17 – năm 2023, đã diễn ra vào cuối tháng 7-2023 vừa qua.

Lễ trao học bổng Saigontourist Group vì Cộng đồng 2023 đã được tổ chức tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre vào ngày 23-8 với 250 suất học bổng được trao tặng.

Ban tổ chức cũng đã trao 250 suất học bổng còn lại cho các em học sinh của tỉnh Tây Ninh trong Lễ trao học bổng Saigontourist Group vì Cộng đồng 2023 được tổ chức tại huyện Gò Dầu vào ngày 24-8.

Các buổi lễ trao tặng học bổng được tổ chức với sự tham dự, chứng kiến của đại diện lãnh đạo chính quyền và Hội Khuyến học địa phương, đại diện Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM, đại diện lãnh đạo Saigontourist Group và Ban Tổ chức giải gôn Saigontourist Group vì Cộng đồng lần thứ 17 cùng Ban Tổ chức chương trình Saigontourist Group vì Cộng đồng thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn.

“Thể hiện tinh thần nhân văn và trách nhiệm xã hội đã thành truyền thống tốt đẹp của sự kiện, chương trình học bổng Saigontourist Group vì Cộng đồng năm 2023 tiếp tục đến với các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em không may bị mất người thân do đại dịch COVID-19 vừa qua tại hai huyện của tỉnh Bến Tre và Tây Ninh. Hy vọng đây sẽ là nguồn động viên tinh thần, sự hỗ trợ, tiếp sức kịp thời, giúp các em học sinh nghèo hiếu học có cơ hội vững bước đến trường, không bị gián đoạn việc học tập. Saigontourist Group đã phối hợp chặt chẽ với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM cùng chính quyền các địa phương tiến hành lập danh sách, chọn lọc kỹ lưỡng thành phần các em học sinh nhận học bổng để chương trình phát huy ý nghĩa, mang lại nhiều lợi ích tốt nhất đối với cộng đồng”, ông Võ Anh Tài – Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Tổ chức giải gôn Saigontourist Group vì Cộng đồng lần thứ 17 năm 2023 chia sẻ.

Giải gôn Saigontourist Group vì Cộng đồng là giải gôn do Saigontourist Group tổ chức hàng năm nhằm mục đích từ thiện, bắt đầu từ năm 2006. Số tiền quyên góp từ giải đấu qua các năm đã được sử dụng vào nhiều chương trình từ thiện, xã hội thiết thực, hỗ trợ và chăm lo cho những hoàn cảnh không may, dễ bị tổn thương trong xã hội. Trong đó nổi bật nhất là các chương trình trao học bổng dành cho học sinh, sinh viên hiếu học có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh ở trường mù Nguyễn Đình Chiểu và các mái ấm tại TP.HCM, các tỉnh, thành; hỗ trợ mổ tim, mổ mắt, khám chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo; cứu trợ bà con nghèo người dân tộc miền núi; xây nhà tình nghĩa, xây cầu nông thôn vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt, nguồn thu từ giải đấu năm nay tiếp tục được dùng để chăm lo cho những trẻ em bị mồ côi do đại dịch COVID-19 vừa qua.

Ngoài giải gôn Saigontourist Group vì Cộng đồng, nhiều hoạt động từ thiện, xã hội do Saigontourist Group tổ chức hàng năm có quy mô trải rộng khắp cả nước, thể hiện tinh thần nhân văn, tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp đầu ngành. Tiêu biểu nhất là chương trình nước sạch học đường, hỗ trợ cho đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại do thiên tai; tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng; chương trình “Xuân yêu thương”, hàng năm tặng quà Tết cho người nghèo tại TP.HCM và các tỉnh, thành; trao học bổng cho con em người lao động, nhân viên Saigontourist Group có hoàn cảnh khó khăn.

Saigontourist Group là tập đoàn du lịch hàng đầu tại Việt Nam, ra đời ngày 01-8-1975, hiện quản lý hơn 100 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, công ty lữ hành, khu vui chơi giải trí, trường đào tạo du lịch, khu triển lãm hội nghị, hội thảo, sân golf, truyền hình cáp...Bên cạnh nỗ lực tập trung thực hiện các chiến lược kinh doanh hiệu quả, phát triển tập đoàn kinh doanh đa dịch vụ, Saigontourist Group còn được biết đến với một thương hiệu thân thiện, nhân ái, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội cao đẹp thông qua các chương trình “Saigontourist Group vì Cộng đồng” được duy trì tổ chức liên tục trong suốt hành trình 48 năm xây dựng và phát triển.

T.M