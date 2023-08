Trích xuất camera điều tra cái chết của thanh niên 23 tuổi

(PLO)- Sau khi phát hiện thi thể một nam thanh niên bên đường, công an đã vào cuộc điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Chiều 20-8, Công an huyện Lộc (Hà Tĩnh) đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến anh BQC (23 tuổi, trú xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) tử vong bất thường bên đường.

Sáng hôm nay, người dân ở thị trấn Lộc Hà (huyện Lộc Hà) bất ngờ phát hiện một nam thanh niên nằm bất động bên đường Nguyễn Văn Giai. Người dân kiểm tra thấy người này không còn thở nên đã báo cơ quan chức năng. Cạnh đó có chiếc xe máy bị hư hỏng.

Công an vào cuộc xác định, nạn nhân là anh C. Sau đó, người thân đã đến nhận dạng, nhận ra anh C.

Theo lãnh đạo Công an huyện Lộc Hà, cơ quan này đã trích xuất camera an ninh hai bên đường để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân dẫn đến anh C tử vong. Hình ảnh tử camera cho thấy, anh C điều khiển xe máy bị tai nạn, đâm vào cây phi lao bên đường khiến anh văng ra khỏi xe, dẫn đến tử vong.

Đ.LAM