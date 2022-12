Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng lên đến hơn 200 tỉ đồng

(PLO)- Theo tài liệu điều tra, chỉ trong vài tháng những người tham gia vào đường dây cá độ bóng đá qua mạng đã thực hiện giao dịch ước tính trên 200 tỉ đồng.

Ngày 5-12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an TP Bắc Ninh vừa phối hợp phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; phòng Kĩ thuật hình sự Công an tỉnh phá thành công chuyên án, bắt giữ 10 người trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng có quy mô trên 200 tỉ đồng.

Bước đầu đấu tranh, Cơ quan Công an làm rõ: Nguyễn Quang Vinh (42 tuổi) ở phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh là người cầm đầu đường dây, quản lí 1 tài khoản tổng của trang website Bong88.

Từ tài khoản này Vinh chia cắt, tạo lập các tài khoản cấp đại lý; các đại lí tiếp tục cắt thành tài khoản thành viên để giao cho những người chơi trực tiếp thực hiện hành vi đặt cược cá độ bóng đá trên Website Bong88, quy ước giá trị của 1 điểm từ 11.000 VND đến 50.000 VND.

Theo tài liệu điều tra, tính từ 1-8 đến 30-11, nhóm người trên đã thực hiện giao dịch ước tính trên 200 tỉ đồng.

Quá trình bắt giữ, khám xét, Cơ quan điều tra đã thu giữ: hàng chục điện thoại. máy tính các loại, 8 xe ô tô và hơn 1,7 tỉ đồng cùng nhiều tài liệu khác có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc của nhóm người trên.

Để triệt phá thành công đường dây trên, Công an thành phố Bắc Ninh đã triển khai 16 tổ công tác với 120 CBCS đồng loạt kiểm tra, khám xét các địa điểm tại TP Bắc Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và nhanh chóng bắt giữ các đối tượng.

Hiện Công an TP Bắc Ninh đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây để xử lí theo quy định của pháp luật.

PHI HÙNG