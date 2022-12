Thua cá độ bóng đá, hai thanh niên đi cướp xe ôm ở Bình Tân

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Nông triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 600 tỉ đồng với quy mô ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

05/12/2022 09:31

(PLO)- Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đang điều tra làm rõ vụ một thi thể trôi trên mặt sông đoạn qua kênh Thủ Thừa, trên cổ có treo cục đá khá to.