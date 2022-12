Công an TP.HCM tìm 2 đồng phạm vụ buôn lậu iPhone hơn 10 tỉ đồng

(PLO)- Liên quan đến vụ buôn lậu 709 điện thoại iPhone các loại bị phát hiện ở Sân bay Tân Sơn Nhất, công an đang truy tìm hai đồng phạm của Hảo.

Ngày 3-12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án hình sự vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Ngô Thạch Hảo (33 tuổi, quê Long An) và đồng phạm thực hiện.

Theo điều tra, ngày 5-10, tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Công an Đồn cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện Hảo vận chuyển trái phép 246 chiếc điện di động thoại nhãn hiệu iPhone các loại chứa trong một valy và một ba lô, từ Singapore về Việt Nam.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan điều tra xác định ngoài Hảo còn hai người khác cùng nhập cảnh từ Singapore về Việt Nam tại Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất có nghi vấn vận chuyển trái phép điện thoại di động các loại từ Singapore về Việt Nam.

Hai người này được xác định là Trần Duy Linh (26 tuổi, ngụ quận 3) và Hoàng Tuấn Việt (38 tuổi, ngụ quận Gò Vấp).

Đến ngày 10-10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất kiểm tra hình ảnh camera an ninh tại sân bay.

Qua kiểm tra phát hiện Duy Linh và Tuấn Việt có hành vi cất giấu hai valy và hai ba lô tại Kho hành lý thất lạc của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vào ngày 5-10.

Lực lượng chức năng phối kiểm phát hiện hàng hóa của hai valy và hai ba lô này chứa 463 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone các loại.

Do đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã lập biên bản tạm giữ 463 chiếc điện thoại di động trên và bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xử lý.

Tổng giá trị của số hàng lậu này ước lượng chừng 10 tỉ đồng.

Công an kiểm tra nơi cư trú của Duy Linh và Tuấn Việt thì cả hai không có mặt ở địa phương, đi đâu không rõ và không lên làm việc theo yêu cầu của cơ quan điều tra.

Để phục vụ điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát thông báo truy tìm Trần Duy Linh và Hoàng Tuấn Việt.

Công an yêu cầu ông Linh và ông Việt đến ngay trụ sở Cơ quan CSĐT (Đội 9, Phòng PC03) trước ngày 10-12, để làm rõ nội dung vụ án.

NGUYỄN TÂN