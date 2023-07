Triệt phá đường dây tàng trữ, lưu hành USD giả quy mô lớn

(PLO)- Công an đã thu giữ nhiều loại tiền ngoại tệ giả của nhóm bảy người với tổng giá trị quy đổi tương ứng trên 13 tỉ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội khởi tố bị can, bắt tạm giam bảy người liên quan vụ án tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả xảy ra tại Hà Nội và TP. HCM.

Theo đó, ba bị can bị khởi tố về tội tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, gồm: Huỳnh Thị Búp (50 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang), Đặng Thị Thúy Vân (44 tuổi, ngụ TP. HCM), Đinh Xuân Tiến (41 tuổi, ngụ Hà Nội).

Hai bị can bị khởi tố về tội tàng trữ, vận chuyển tiền giả, gồm: Nguyễn Tiến Quân (44 tuổi, ngụ Hà Nội), Trần Đăng Quang (38 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế).

Hai bị can bị khởi tố về tội tàng trữ tiền giả, gồm: Nguyễn Văn Hùng (55 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng), Đàm Mai Tất Đạt (32 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu).

Trước đó, ngày 24-6-2022, Tổ công tác Công an Hà Nội đã phát hiện Đinh Xuân Tiến có hành vi tàng trữ, lưu hành 102.300 USD giả.

Mở rộng điều tra, Công an Hà Nội đã bắt giữ thêm sáu người trong đường dây tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả cũng như phát hiện, thu giữ nhiều loại tiền ngoại tệ giả, gồm: đô la Mỹ, đô la Singapore, đồng Turkmenistan, với tổng giá trị quy đổi tương ứng trên 13 tỉ đồng.

Đến ngày 18-4, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội đã kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ án cho VKSND cùng cấp đề nghị truy tố các bị can trước pháp luật.

PHI HÙNG