Triệt phá nhóm gây ra 20 vụ cướp giật trên quốc lộ 51

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai xác định các bị can tại Trung tâm đăng kiểm 81-03D nhận hối lộ của nhiều cá nhân với số tiền gần 600 triệu đồng.

(PLO)- Công an hiện đang tìm thêm nạn nhân của Phan Công Khanh hay còn gọi là “Khanh Supper” để phục vụ công tác điều tra.

10/07/2023 19:59

(PLO)- Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động, bố trí 732 cán bộ công an chính quy về công tác tại công an 130 xã, thị trấn thuộc tỉnh.