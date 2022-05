Triều Tiên khẳng định ‘ủng hộ hoàn toàn’ sáng kiến an ninh toàn cầu của Trung Quốc

Trong một bài bình luận đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Triều Tiên, Thứ trưởng ngoại giao Park Myong-ho cho biết Bình Nhưỡng hoàn toàn ủng hộ sáng kiến an ninh toàn cầu mới do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin ngày 30-5.

Cụ thể, trong bài bình luận, ông Park đã nhấn mạnh cam kết vững chắc của Triều Tiên trong việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ và hợp tác với Trung Quốc - đồng minh quan trọng nhất và là mạnh thường quân kinh tế - “bất chấp tình hình quốc tế diễn biến phức tạp”.

“Thế giới đang đối mặt với khủng hoảng và thách thức nghiêm trọng do sự trịch thượng và tuỳ tiện của Mỹ và các quốc gia chư hầu đang làm lung lay nền hoà bình và ổn định quốc tế” - ông Park cho hay.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên còn bày tỏ “sự ủng hộ hoàn toàn” cho sáng kiến an ninh toàn cầu do ông Tập đề ra tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2022 vào tháng trước. Đồng thời ông Park gọi sáng kiến này là “thể hiện ý chí của đảng và chính phủ Trung Quốc” với mục tiêu đóng góp tích cực vào việc thiết lập một hệ thống an ninh quốc tế công bằng và xây dựng “một thế giới hoà bình mới”.

Quan chức ngoại giao này nói thêm rằng Triều Tiên sẽ “tiếp tục hợp tác cùng với các đồng chí Trung Quốc để bảo vệ hoà bình, ổn định tại châu Á và thế giới cũng như công lý quốc tế chân chính. Bên cạnh đó, Bình Nhưỡng sẽ nỗ lực tích cực để phát triển trao đổi và hợp tác song phương ngày càng cao”.

Trước đó, tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao, ông Tập đã đưa ra sáng kiến an ninh toàn cầu với mục tiêu thúc đẩy an ninh toàn cầu, tôn trọng chủ quyền quốc gia và tuân thủ không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác. Tuy nhiên ông không nêu chi tiết về sáng kiến.