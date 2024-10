Triều Tiên lên tiếng về thông tin đã gửi quân đến Nga

Ngày 22-10, đại diện Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc (LHQ) cho biết rằng Triều Tiên không gửi quân đến Nga để giúp Moscow trong cuộc chiến với Ukraine, gọi tuyên bố của Hàn Quốc là "tin đồn vô căn cứ", theo hãng tin AFP.

"Về cái gọi là hợp tác quân sự với Nga, phái đoàn Triều Tiên cảm thấy không cần bình luận về những tin đồn rập khuôn vô căn cứ như vậy. Tuyên bố của Seoul [về việc Bình Nhưỡng gửi quân đến Nga] là nhằm bôi nhọ hình ảnh của Triều Tiên và làm suy yếu mối quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa hai quốc gia có chủ quyền (Nga-Triều Tiên)" - người này nói.

Hồi tuần trước, Cơ quan tình báo Hàn Quốc cáo buộc rằng Bình Nhưỡng đã triển khai quân quy mô lớn để giúp Nga, tuyên bố rằng 1.500 lính đặc nhiệm Bình Nhưỡng hiện đang được huấn luyện tại vùng Viễn Đông (Nga) và sẵn sàng sớm tiến ra tiền tuyến Ukraine.

Liên quan sự việc, ngày 21-10, Hàn Quốc đã triệu tập Đại sứ Nga tại Hàn Quốc - ông Georgy Zinovyev để phản đối thông tin Triều Tiên gửi quân đến Nga tham chiến tại cuộc xung đột ở Ukraine.

Đại sứ Zinovyev sau đó đã đến Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, gặp Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Hàn Quốc Kim Hong-kyun.

Trong cuộc trò chuyện, ông Kim đã truyền đạt “lập trường của chính phủ Hàn Quốc về vấn đề binh sĩ Triều Tiên được triển khai sang lãnh thổ Nga để tham gia vào các hoạt động ở Ukraine”, kêu gọi Triều Tiên ngay lập tức rút quân khỏi Nga.

Ông Kim nói rằng sự tham gia của quân đội Triều Tiên vào cuộc chiến ở Ukraine đã vi phạm các nghị quyết của LHQ và hiến chương LHQ, đồng thời gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến an ninh của Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác.

Đáp lại, Đại sứ Zinovyev nhấn mạnh rằng sự hợp tác giữa Moscow và Bình Nhưỡng được “thực hiện trong khuôn khổ luật pháp quốc tế và không nhằm chống lại lợi ích an ninh [của Hàn Quốc]”.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov ngay sau đó cũng lên tiếng rằng hợp tác giữa Nga và Triều Tiên không nhằm mục đích chống lại các quốc gia khác, do đó các bên không cần lo ngại, theo hãng thông tấn TASS.

Ở một diễn biến liên quan, ngày 22-10, Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc tuyên bố sẽ thực hiện “các biện pháp theo từng giai đoạn” để ứng phó với quan hệ hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc giữa Nga và Triều Tiên, theo hãng thông tấn Yonhap.

Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc cho rằng diễn biến này (bao gồm việc Triều Tiên đã gửi quân đến Nga) gây ra “mối đe dọa an ninh đáng kể” đối với cả Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế và vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ về cấm hợp tác quân sự với Triều Tiên.

Cùng ngày, một quan chức cấp cao của văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nói rằng Seoul đang chuẩn bị các biện pháp ngoại giao, kinh tế và quân sự theo nhiều kịch bản dựa trên mức độ hợp tác quân sự giữa Bình Nhưỡng và Moscow, bao gồm khả năng cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.

Moscow và Bình Nhưỡng nhiều lần bác bỏ cáo buộc rằng binh sĩ Triều Tiên xuất hiện ở Nga.