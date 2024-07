Trinh sát Đồng Nai xuống Long An bắt bị can truy nã đặc biệt 22/07/2024 15:36

(PLO)- Khi có thông tin bị can truy nã đặc biệt, ngay trong đêm, Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đã triển khai lực lượng xuống Long An truy bắt.

Ngày 22-7, Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Phạm Sỹ Chiêm (61 tuổi, ngụ xã Phú Xuân, huyện Tân Phú) - đối tượng bị truy nã đặc biệt với hai tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 30-7-2022, Phạm Sỹ Chiêm đã có hành vi cố ý gây thương tích tại ấp Bàu Chim, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú.

Quyết định truy nã của Công an huyện Tân Phú. Ảnh: CAĐN.

Trong quá trình chờ kết luận giám định thương tích của người bị hại, vào ngày 1-10- 2022, Chiêm tiếp tục có hành vi gây rối trật tự công cộng tại thị trấn Tân Phú (huyện Tân Phú). Sau đó, Chiêm bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Phú đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Chiêm.

Công an lấy lời khai bị can truy nã đặc biệt Phạm Sỹ Chiêm. Ảnh: CAĐN.

Sau thời gian theo dõi, xác minh, ngày 19-7, Công an huyện Tân Phú đã xác định bị can truy nã đặc biệt Phạm Sỹ Chiêm hiện đang lẩn trốn tại xã Long Trạch, huyện Cần Đước, Long An. Ngay trong đêm, Công an huyện Tân Phú đã triển khai truy bắt bị can.

Tại cơ quan công an, Chiêm đã khai nhận các hành vi phạm tội của mình.