Trói tay chân nạn nhân để hiếp dâm

(PLO)- Bị can Trần Ngọc Vũ đến nhà chị T, dùng vũ lực khống chế, trói tay và chân nạn nhân rồi hiếp dâm.

Ngày 10-1, Công an huyện Sa Thầy (Kon Tum), cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bị can Trần Ngọc Vũ (38 tuổi, ngụ thôn 2, thị trấn Sa Thầy) về tội hiếp dâm.

Trước đó, ngày 20-12-2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sa Thầy tiếp nhận thông tin tố giác của chị T về việc bị Vũ khống chế, dùng dây trói tay, chân để thực hiện hành vi hiếp dâm tại nhà của mình.

Tại cơ quan điều tra, Vũ thừa nhận toàn bộ hành vi.

Lời khai của Vũ và bị hại phù hợp với các dấu vết, chứng cứ để lại hiện trường nên công an đã khởi tố bị can.

LÊ KIẾN