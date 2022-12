Thanh niên 26 tuổi đột nhập nhà phụ nữ 50 tuổi hiếp dâm, cướp tiền

(PLO)- Sau khi phá cửa sổ đột nhập vào nhà chị L, Huệ đã khống chế, hiếp dâm chị L và lấy đi số tiền hơn 1,7 triệu đồng.

Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nghi phạm Nguyễn Huệ (26 tuổi, trú tại xã Quảng Lộc) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 18-12, chị L.T.L. (50 tuổi, trú thị xã Ba Đồn) đang nằm ngủ ở nhà một mình thì bị một kẻ gian phá cửa sổ đột nhập vào nhà, đe doạ, khống chế hiếp dâm và lấy của chị L số tiền hơn 1,7 triệu đồng.

Sáng cùng ngày, chị L đến Công an xã trình báo. Sau khoảng 2 giờ tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã tổ chức truy xét, xác minh và bắt giữ nghi can Huệ.

Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

BẢO THIÊN