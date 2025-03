Bị phạt 62,5 triệu đồng vì nhận lệnh gọi nhập ngũ rồi bỏ đi du học 31/03/2025 17:02

Ngày 31-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với Đinh Hữu Ph (19 tuổi, trú xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) số tiền 62,5 triệu đồng.

Ph bị xử phạt về hành vi vi phạm không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.

Ph (đứng giữa) đã nhận lệnh gọi nhập ngũ nhưng đi du học tự túc.

Như PLO đã thông tin, Ph đã tham gia khám sức khỏe ở cả hai cấp xã và cấp huyện, xác định trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2025. Đến ngày 24-1 vừa qua, Ph đã có mặt tại trụ sở UBND xã Hưng Yên Nam để nhận lệnh gọi nhập ngũ.

Tuy nhiên, đến sáng 14-2, khi 20 huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Nghệ An đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2025 thì Ph vắng mặt.

Cơ quan quân sự địa phương đã xác minh, phát hiện hai ngày trước lễ giao nhận quân, Ph xuất cảnh ra nước ngoài theo con đường du học tự túc.