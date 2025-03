Giải cứu người phụ nữ có biểu hiện bị tâm thần đứng trên nóc nhà la hét 31/03/2025 19:22

(PLO)-Công an Tây Ninh giải cứu người phụ nữ có biểu hiện bị tâm thần đứng trên nóc nhà an toàn.

Khoảng 11 giờ ngày 31-3, Công an phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh nhận tin báo N.T.A. (37 tuổi, ngụ khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh) có biểu hiện tâm thần, đứng trên nóc nhà la hét nguy hiểm.

Công an tỉnh Tây Ninh giải cứu người phụ nữ đứng trên nóc nhà la hét.

Lực lượng Công an phường Hiệp Ninh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiếp cận và bảo vệ an toàn cho nạn nhân. Đồng thời, đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Tây Ninh triển khai phương án cứu hộ.

Tại hiện trường, lực lượng cứu nạn vừa thuyết phục, vừa sử dụng các biện pháp nghiệp vụ cùng trang thiết bị chuyên dụng để giải cứu người phụ nữ này.

Lúc 12 giờ 25 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã đưa được chị A xuống mặt đất an toàn.