Tông vào xe bán tải, 2 học sinh lớp 11 thương vong 31/03/2025 17:19

Công an xã Kỳ Sơn (huyện Tân Kỳ, Nghệ An), cho biết đang phối hợp Công an tỉnh Nghệ An điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe bán tải làm một học sinh THPT tử vong, một em khác bị thương nặng.

Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn đau lòng.

Vụ tai nạn xảy ra vào trưa hôm nay (31-3), hai học sinh THPT đi trên một xe máy tông phía sau xe bán tải chạy trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua địa phận xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ) đang chuyển làn rẽ sang trái.

Cú tông mạnh khiến một học sinh lớp 11 tử vong, em học sinh còn lại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Ông Lê Đức Thuyên, Chủ tịch UBND xã Tân Hương, cho biết hai nạn nhân đều trú xã Tân Hương. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ tai nạn làm một học sinh tử vong, một em khác đang cấp cứu.

Trước đó, sáng 30-3, tại tỉnh Hà Tĩnh cũng xảy ra vụ tai nạn đau lòng giữa xe tải và xe máy làm hai anh em 13 và 15 tuổi tử vong. Cụ thể, xe tải đang chuyển trên quốc lộ 15A theo hướng huyện Hương Khê về TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) thì va chạm với xe máy.

Cú tông mạnh khiến em Nguyễn Trường P (15 tuổi, học lớp 9) tử vong. Em Nguyễn Văn Đ (13 tuổi, học lớp 6), ngồi sau, bị thương nặng được đưa ra Hà Nội cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.