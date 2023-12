Ngày 10-12, thông tin từ Công an phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị này đang củng cố hồ sơ để xử lý hai thanh niên về hành vi trộm một thùng bia.

Công an thu giữ tang vật là một thùng bia mà Châu và Thành đã trộm. Ảnh: S.Đ

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ ngày 9-12, tổ công tác của Đội Cảnh sát trật tự (Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk) đang tuần tra qua trước cổng chợ Tân An, phường Tân An, thì nghe tiếng người dân tri hô có cướp.

Qua quan sát, tổ tuần tra phát hiện một thanh niên ôm theo thùng bia leo lên xe máy mang biển số 47B1-66.070 do một người khác chờ sẵn rồi bỏ chạy nên bám theo.

Khi bỏ chạy đến ngã ba đường Trần Quang Khải-Nguyễn Tất Thành, hai thanh niên tự té ngã xuống đường và bị công an bắt giữ. Tại hiện trường, công an đã thu giữ một thùng bia hiệu Sài Gòn trắng.

Bước đầu, hai thanh niên khai nhận là Nguyễn Đình Châu (24 tuổi, ngụ phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) và Nguyễn Trung Thành (32 tuổi, ngụ xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin).

Châu và Thành khai đều là người nghiện ma túy. Trưa 9-12, khi đi qua chợ Tân An, hai thanh niên này phát hiện có một xe ô tô tải đi giao bia cho quán tạp hóa gần đó. Khi chủ xe đi qua đường, Châu và Thành đã trộm một thùng bia để về bán lại cho quán tạp hóa khác nhằm có tiền mua ma túy.

Theo thông tin từ công an, khi tự té ngã, Thành bị gãy chân nên đã được đưa đến bệnh viện điều trị.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Tân An điều tra, làm rõ.

TIẾN THOẠI