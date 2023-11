Vào cửa hàng điện thoại trộm cắp rồi mang về đưa cho vợ cất giấu

Ngày 24-11, Công an Hà Nội cho biết, công an quận Hà Đông vừa bắt giữ cặp vợ chồng trộm cắp, chứa chấp tài sản trộm cắp.

Trước đó, hôm 13-11, Công an quận Hà Đông nhận được tin trình báo của anh C (ở phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông) về việc rạng sáng cùng ngày, cửa hàng điện thoại của anh C bị kẻ gian cắt phá khoá cửa, đột nhập trộm cắp.

Chân dung cặp vợ chồng Phương và Hải. Ảnh CA

Tài sản bị trộm cắp gồm 15 điện thoại di động iPhone, hai đồng hồ Apple Watch, một đồng hồ Seven Friday, một tai nghe Airpod, một loa Harman Kardon…Tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban Chỉ huy Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, bắt giữ đối tượng phạm tội.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hà Đông đã nhanh chóng làm rõ và bắt giữ hai đối tượng liên quan vụ án là Nguyễn Võ Hải (30 tuổi, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) và vợ là Nguyễn Thị Phương Anh (28 tuổi).

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận do không có công ăn việc làm nên đối tượng đã mua kìm thủy lực mục đích để đi trộm cắp tài sản. Sau khi trộm cắp được tài sản, Hải mang về đưa cho vợ cất giấu chờ tìm nơi tiêu thụ.

Ngoài vụ trộm cắp tài sản tại cửa hàng điện thoại di động của anh C thì ngày 29-10, Hải còn thực hiện một vụ trộm cắp tài sản khác tại cửa hàng sửa chữa điện tử của anh V (ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Tài sản trộm cắp là nhiều thiết bị điện tử như: máy in ảnh, đầu CD, đầu DVD… trị khoảng 12 triệu đồng. Qua xác minh, Nguyễn Võ Hải có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và ra tù hồi tháng 6-2022.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Võ Hải về hành vi Trộm cắp tài sản; Nguyễn Thị Phương Anh về hành vi Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hiện Công an quận Hà Đông đang tiếp tục điều tra, xử lí các đối tượng theo quy định.

Người chuyên lẻn vào các biệt thự ở Hà Nội trộm cắp sắp hầu toà (PLO)- Lê Đình Thành chuyên chọn các khu biệt thự ở Hà Nội để trộm cắp; số lượng đồng hồ, vàng, trang sức... mà Thành đã trộm trị giá gần 4,5 tỉ đồng.

PHI HÙNG