Trộm tiền bà ngoại đi mua iphone tặng bạn gái

Ngày 23-9, TAND huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Sơn (23 tuổi, ngụ ấp An Tịnh, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới) hai năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Phiên tòa diễn ra bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu trung tâm TAND huyện Chợ Mới, điểm cầu thành phần là Nhà tạm giữ Công an huyện Chợ Mới.

Theo cáo trạng, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 18-5, Sơn điều khiển xe máy đi học nghề sửa chữa máy nổ. Khi Sơn chạy xe ngang qua nhà bà NTBL (bà ngoại của Sơn) thì thấy cửa rào đóng, cửa nhà trước mở. Biết bà ngoại không có ở nhà nên Sơn leo qua vách tường đột nhập vào bên trong mở két sắt lấy trộm 74,5 triệu đồng.

Tiền trộm được, Sơn đem mua điện thoại Iphone 13 Promax trị giá gần 35 triệu đồng để tặng bạn gái. Số tiền còn lại khi bị phát hiện Sơn đã trả lại cho bà ngoại.