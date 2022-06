Trộm tiền của ngoại đi mua Iphone 13 Promax tặng bạn gái

Ngày 2-6, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã bắt tạm giam Trần Ngọc Sơn (23 tuổi, ngụ ấp An Tịnh, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới) về tội trộm cắp tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, sáng 18-6, trên đường đi học nghề, Sơn thấy nhà ngoại ở xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới đóng cửa rào nhưng cửa nhà mở.

Biết ngoại không có nhà nên Sơn leo đường, đột nhập vào nhà mở két sắt lấy đi 74,5 triệu đồng.

Đền chiều cùng ngày, Sơn lấy tiền trộm được mua điện thoại Iphone 13 Promax gần 35 triệu đồng để tặng bạn gái.

Phát hiện tiền mất bà L. trình báo công và bất ngờ biết được cháu ngoại là kẻ trộm.