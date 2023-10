Trộm vàng để bán lấy tiền mua Iphone 15

(PLO)- Một thanh niên từ tỉnh Long An lên tỉnh Tây Ninh trộm vàng rồi đem bán lấy tiền mua Iphone 15.

Ngày 11-10, Công an thị xã Trảng Bàng, tỉnh tây Ninh cho biết đã bắt giữ Phan Anh Tuấn, 43 tuổi, ngụ thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An (tạm trú xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Thanh niên trộm vàng bán lấy tiền mua Iphone 15. Ảnh: VT

Theo điều tra, ngày 3-10, Tuấn chạy xe máy BKS: 37Z3-3215 rảo quanh tuyến đường ở khu phố Tịnh Phong, phường An Tịnh thì thấy nhà của một người dân không có người trông coi.

Tuấn trèo tường vào bên trong, dùng cây sắt mở khóa cửa sau đột nhập vào nhà, lục soát lấy trộm 10 chỉ vàng 24k, 50 triệu đồng và 1 Laptop nhãn hiệu ASUS.

Tiếp nhận tin báo, Công an thị xã Trảng Bàng đã bắt giữ Phan Anh Tuấn.

Tuấn khai mang số vàng lấy trộm được đến tỉnh Đồng Nai bán lấy tiền tiêu xài cá nhân và mua điện thoại IPhone 15 để dùng.

Ngoài ra, Tuấn còn khai nhận, đã thực hiện 2 vụ trộm trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.

VÕ TÙNG