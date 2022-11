Trộm xe máy của đồng nghiệp đem cầm lấy tiền trả nợ

(PLO)- Sau khi lấy trộm xe máy của đồng nghiệp, nam công nhân đem đi cầm lấy tiền trả nợ rồi đến công an đầu thú.

Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đang tạm giữ hình sự Tống Nhứt Phi, 25 tuổi để tiếp tục xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, sáng 20-10, Phi đến công ty tại phường Trường Thọ, TP Thủ Đức làm việc. Sau một hồi quan sát, Phi thấy tủ cá nhân của các công nhân không khoá nên đã lấy chìa khóa xe máy, thẻ gửi xe, giấy đăng ký xe máy của đồng nghiệp là anh Võ Minh K.

Phi ra bãi giữ xe, lấy trộm xe máy anh K rồi đem cầm tại quận Bình Thạnh với giá 30 triệu đồng. Trong đó, Phi dùng 25 triệu đồng trả nợ vay trên mạng xã hội, số tiền còn lại Phi tiêu xài cá nhân.

Vụ việc sau đó được Công an phường Trường Thọ phối hợp cùng Công an TP Thủ Đức vào cuộc điều tra.

Qua rà soát camera, công an xác định và nhận dạng được người trộm xe chính là Phi. Đến 31-10, Phi biết công an đang truy tìm mình nên đã đến công an phường Trường Thọ đầu thú.

TỰ SANG