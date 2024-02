Trong 1 tháng ra quân, Công an Đắk Lắk đạt nhiều kết quả nổi bật

Chia sẻ với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Trần Bình Hưng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết qua hơn một tháng triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: LT

Xử lý nghiêm nhóm tội phạm cho vay lãi nặng

Đại tá Trần Bình Hưng thông tin, qua hơn một tháng triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều tra làm rõ 160/177 vụ phạm pháp hình sự, hoàn thành vượt chỉ tiêu, đạt tỷ lệ 90,4% (chỉ tiêu trên 85%).

Điển hình nhất là vụ đấu tranh chuyên án, điều tra làm rõ vụ trộm cắp 40 cây vàng trị giá khoảng 2,5 tỉ đồng (xảy ra ngày 8-12-2023 tại tiệm vàng Việt Nga, huyện Cư M’gar); Cơ quan công an đã bắt Nguyễn Ngọc Điềm (43 tuổi, ngụ xã Ea Mdroh, huyện Cư M’gar); xử lý hai tụ điểm đánh bạc, tổ chức đánh bạc (hình thức ghi số đề) với tổng số tiền hơn 843 triệu đồng…

Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc và Đại tá Trần Bình Hưng (bìa phải), Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk trong 40 ngày thực hiện cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ hồi tháng 7-2023. Ảnh: VŨ LONG

Trong đợt ra quân này, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk còn triệt xóa các nhóm, cá nhân cho vay lãi nặng và đã phát hiện, bắt giữ 17 đối tượng (11 vụ) liên quan.

Nổi bật là cơ quan công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Thị Vân (51 tuổi, ngụ huyện Lắk) cho 40 người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lắk vay tiền với lãi suất 109,5%/năm. Tổng số tiền cho vay trên 6,3 tỉ đồng. Đối tượng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người đồng bào dân tộc thiểu số, sau khi người vay không có khả năng trả nợ thì yêu cầu người vay trả nợ bằng cách sang nhượng quyền sử dụng đất.

Bị can Phạm Thị Vân tại cơ quan công an. Ảnh: SĐ

Hành vi sử dụng pháo lậu nặng sẽ bị xử lí hình sự

Trong một tháng cao điểm, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã bắt giữ 33 vụ, 35 đối tượng về hành vi chế tạo, vận chuyển, mua bán, tàng trữ và đốt pháo nổ trái phép, thu giữ trên 260kg pháo nổ, trên 40kg tiền chất, 100 quả pháo tự chế, một khẩu súng.

Vẫn theo Đại tá Trần Bình Hưng, cứ đến dịp Tết Nguyên đán là thời điểm tình trạng chế tạo, tàng trữ, mua bán pháo nổ có những diễn biến phức tạp.

Công an huyện Ea Kar phát hiện đối tượng vận chuyển 150kg pháo lậu. Ảnh: CACC

Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, công an các huyện, thị xã, TP tăng cường công tác quản lý, vận động giao nộp, thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ, gắn với triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

“Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, trong đó có quản lý, sử dụng pháo, tuyệt đối không thực hiện các hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán và sử dụng pháo nổ trái phép để tránh gặp phải những nguy cơ gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe do pháo nổ gây nên. Việc mua bán, tàng trữ và sử dụng pháo nổ trái phép sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự (từ 6 tháng đến 15 năm tù)” – Đại tá Trần Bình Hưng thông tin.

Đảm bảo an ninh trật tự để người dân vui xuân đón Tết

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian đến, Công an tỉnh sẽ chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, phát hiện sớm và ngăn chặn, xử lý kịp thời những vụ việc phát sinh phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết và Lễ hội Xuân 2024. Ảnh: HT

Bên cạnh đó, tập trung đấu tranh, triệt phá các băng nhóm tội phạm, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, các loại tệ nạn xã hội.

Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về buôn bán hàng nhập lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng; đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, nhất là các mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp Tết...

VŨ LONG