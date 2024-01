Bộ Công an khen thưởng nhiều đơn vị thuộc Công an tỉnh Đắk Nông

(PLO)- Bộ Công an khen thưởng các đơn vị lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Ngày 2-1, thừa ủy quyền của Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức lễ trao thưởng của Bộ Công an cho các đơn vị lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Nhiều phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Nông được khen thưởng. Ảnh: MQ

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, với tinh thần quyết tâm cao, đơn vị đã khám phá nhanh vụ án giết người, bắt giữ đối tượng gây án khi đang chuẩn bị vượt biên trốn ra nước ngoài.

Công an tỉnh Đắk Nông đã triệt phá một vụ lừa đảo chiếm đoạt 3,3 tỉ đồng của gần 30 người dân; triệt phá hai nhóm hoạt động tín dụng đen với lãi suất cho vay lên đến 684%/năm... góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Thừa ủy quyền của Bộ Công an, đại tá Nguyễn Thanh Liêm (Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông) đã tặng hoa chúc mừng, trao quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an với số tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát hình sự; Văn phòng Cơ quan CSĐT và nhiều đơn vị khác.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm yêu cầu lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông quyết liệt triển khai các biện pháp để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Đại tá Liêm cũng yêu cầu lực lượng công an các cấp trên địa bàn thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, phục vụ cho nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

TIẾN THOẠI