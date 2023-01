Trung Quốc vượt Đức trở thành nhà sản xuất ô tô lớn thứ 2 thế giới

(PLO)- Năm vừa qua, Trung Quốc đã vượt qua Đức trở thành nhà xuất khẩu ô tô lớn thứ hai thế giới và đang nhắm tới vị trí dẫn đầu của Nhật.

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAAM) ngày 15-1 cho biết Trung Quốc (TQ) đã vượt qua Đức trở thành nhà xuất khẩu ô tô lớn thứ hai thế giới và đang nhắm tới vị trí dẫn đầu của Nhật, theo tờ South China Morning Post.

Theo CAAM, năm 2022, TQ đã xuất khẩu 3,11 triệu chiếc ô tô, tăng 54,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, Đức xuất khẩu 2,61 triệu ô tô trong năm 2022, tăng 10% so với năm 2021, theo Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Đức (VDA). Nhật xuất khẩu 3,2 triệu chiếc trong 11 tháng đầu năm 2022, gần như không đổi so với một năm trước đó, theo nhà cung cấp dữ liệu ngành ô tô Nhật MarkLines.

CAAM cho biết xuất khẩu chiếm 11,5% tổng sản lượng ô tô chở khách và xe thương mại của TQ năm 2022, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường ô tô Trung Quốc có thời gian dài bị chi phối vì các thương hiệu nước ngoài như Volkswagen, General Motors, BMW và Mercedes-Benz. Vài năm gần đây, các thương hiệu nội địa như BYD và Geely phát triển nhanh chóng ở cả thị trường trong nước và quốc tế.

Dữ liệu của CAAM cho thấy ô tô điện đã trở thành một nhân tố quan trọng trong hoạt động xuất khẩu ô tô TQ, với các lô hàng ô tô điện tăng 120% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng trước, Ngân hàng đầu tư Citic Securities của TQ dự báo rằng lượng ô tô xuất khẩu của TQ có thể đạt 5,5 triệu chiếc vào năm 2030, trong đó bao gồm 2,5 triệu ô tô điện.

TQ cũng là thị trường xe điện lớn nhất thế giới nhờ vào các ưu đãi của chính phủ như trợ cấp tiền mặt, giảm thuế tiêu dùng và miễn chi phí cấp giấy phép.

Quốc gia này hiện có khoảng 200 nhà lắp ráp xe điện, chiếm 84,7% thị phần nội địa vào năm 2022, theo dữ liệu từ Hiệp hội Xe khách TQ (CPCA).

THẢO VY