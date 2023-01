Tổng Giám đốc WHO họp với quan chức y tế Trung Quốc về dịch COVID-19

(PLO)- WHO cho biết tổng giám đốc của cơ quan này đã có cuộc họp với các quan chức y tế Trung Quốc và hoan nghênh dữ liệu về dịch COVID-19 mà nước này vừa công bố.

Ngày 14-1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết Tổng Giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus đã có cuộc họp với các quan chức y tế Trung Quốc. WHO hoan nghênh thông tin mới về tình hình dịch COVID-19 ở Trung Quốc, sau khi nước này công bố dữ liệu mới cho thấy số ca tử vong liên quan đến COVID-19 tăng vọt, theo hãng tin Reuters.

Tổng Giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus đã nói chuyện với ông Mã Hiểu Vĩ - Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc - về làn sóng lây nhiễm bùng phát sau khi nước này nới lỏng các biện pháp chống dịch vào tháng trước.

"WHO đánh giá cao cuộc họp này, cũng như việc công bố thông tin về tình hình dịch. Các quan chức Trung Quốc đã cung cấp thông tin cho WHO" - WHO cho biết.

WHO cũng cam kết tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho Bắc Kinh.

Hôm 14-1, Trung Quốc cho biết có 59.938 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 trong các cơ sở y tế kể từ ngày 8-12-2022 đến ngày 12-1-2023. Trong số các trường hợp tử vong, có 5.503 người tử vong vì suy hô hấp và 54.435 người tử vong vì COVID-19 làm trầm trọng thêm bệnh nền, theo Tân Hoa xã.

“WHO đang phân tích thông tin này, để hiểu rõ hơn về tình hình dịch tễ học và tác động của làn sóng dịch này ở Trung Quốc” - cơ quan của Liên Hợp Quốc cho biết.

WHO cho biết qua phân tích dịch tễ học, đợt bùng phát dịch mới nhất ở Trung Quốc do các loại biến thể phụ của biến thể Omicron gây ra. Các biến thể phụ này đặc biệt ảnh hưởng đến người già hoặc những người có bệnh lý nền.

"Dữ liệu được báo cáo cho thấy số ca mắc bệnh, số ca nhập viện và những người cần được chăm sóc đặc biệt đã giảm. WHO đã yêu cầu phân tích dữ liệu chi tiết hơn theo từng địa phương" - cơ quan này cho biết.

KHOA ĐIỀM