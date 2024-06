Trung úy công an cõng thí sinh khuyết tật tới phòng thi nhận cơn mưa lời khen 27/06/2024 13:17

(PLO)-Trung úy công an huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ cõng thí sinh khuyết tật tới phòng thi làm bài thi môn Văn sáng 27-6, nhận cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.

Sáng 27-6, các thí sinh 2k6 bắt đầu môn thi đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Môn thi đầu tiên là môn Ngữ Văn, thời gian làm bài 120 phút.

Tại tỉnh Phú Thọ, việc hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt được hội đồng thi tỉnh này quán triệt và thực hiện nghiêm. Trong đó có hình ảnh đẹp được cộng đồng mạng hết lời khen ngợi là một cán bộ công an huyện Thanh Thủy cõng thí sinh khuyết tật vào phòng thi.

Hình ảnh trung úy công an cõng thí sinh khuyết tật đi thi tại Phú Thọ nhận cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Ảnh CTV

Theo tìm hiểu của PLO, hành động đẹp này diễn ra tại điểm thi trường THPT Trung Nghĩa. Nữ sinh trong vụ việc là Nguyễn Thị Hồng Linh, 19 tuổi. Linh bị mất đôi chân trong một vụ tai nạn giao thông xảy ra khi em đang học lớp 10.

Cán bộ công an là Trung úy Vũ Mạnh Cường, Cán bộ Công an huyện Thanh Thủy được phân công nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại hội đồng thi trường THPT Trung Nghĩa (xã Đồng Trung).

Lãnh đạo Trường THPT Trung Nghĩa cho biết, do người nhà không được vào trong khu vực thi nên cán bộ công an đã xin phép gia đình, xin phép nữ sinh cõng em vào phòng thi sau đó cõng từ phòng thi ra xe để về nhà.

Hình ảnh cán bộ công an cõng thí sinh khuyết tật được lan tỏa mạnh trên mạng xã hội và nhận về cơn mưa lời khen.

"Hình ảnh quá tuyệt vời, chúc em thi tốt, đạt kết quả cao" - bạn Nguyen Hang chia sẻ.

"Đâu cần công an có, đâu khó có công an. Các anh công an thật tuyệt vời, vì nhân dân phục vụ" - bạn Tâm Phạm bình luận.