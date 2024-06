Đề phòng mưa lũ, Lào Cai đưa học sinh ở xa về điểm tập kết thi tốt nghiệp THPT 25/06/2024 10:36

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đang đến gần, các tỉnh đang chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để đảm bảo các thí sinh dự thi an toàn, đạt kết quả cao.

Tại tỉnh Lào Cai, từ đêm 24-6 có mưa to gây ngập úng, sạt lở một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, ngoài ra, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Thế Dũng cùng đoàn kiểm tra công tác ôn và chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT tại huyện Bảo Yên. Ảnh PH

Trước tình hình này, ngành giáo dục Lào Cai yêu cầu các Trưởng điểm thi, Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc sở, Giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX đảm bảo tuyệt đối an toàn cho thí sinh dự thi, cán bộ làm thi khi thời tiết có diễn biến bất thường.

Tiếp tục kiểm tra, rà soát kỹ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị của điểm thi; chủ động tham mưu với Ban chỉ đạo thi để xử lý các tình huống phát sinh do mưa lũ, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế; không để trường hợp thí sinh không dự thi được do mưa lũ, sạt lở đất...

Các nhà giáo trong khi di chuyển đến các điểm thi, từ nơi nghỉ đến điểm thi làm nhiệm vụ và khi kết thúc nhiệm vụ trở về nhà phải chú ý đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông.

Để không ảnh hưởng đến thời gian dự thi, các đơn vị cần đưa hết học sinh ở xa về địa điểm tập kết theo chỉ đạo (chậm nhất là trước 15 giờ 00 chiều ngày 25-6).

Các điểm thi nhắc nhở thí sinh chủ động đến địa điểm thi sớm, chuẩn bị ô, áo mưa trước khi ra khỏi nhà; khi trời chuyển nắng nóng cần chuẩn bị mũ, áo chống nắng, nước uống đầy đủ, đảm bảo sức khỏe tốt, tránh bị sốc nhiệt.

Theo kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Lào Cai sẽ tổ chức một hội đồng thi; 26 điểm thi đặt tại các huyện, thị xã, thành phố, tăng hai điểm thi so với năm 2023. Dự kiến sẽ có 358 phòng thi, 1.800 cán bộ tham gia làm nhiệm vụ thi.

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi dự kiến là 8.334.