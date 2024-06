2 người đi bán giùm xe gian, bị khởi tố 20/06/2024 11:17

(PLO)- Công an huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ khởi tố 3 bị can, trong đó 2 người mang xe đi bán giùm bị khởi tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ngày 20-6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Sơn (tỉnh Phú Thọ) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Văn Tiến (19 tuổi, ngụ xã Đồng Sơn, huyện Tân Sơn), Hoàng Đình Hoàng (28 tuổi) và Hà Thanh Long (24 tuổi, cùng ngụ tỉnh Yên Bái) về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ba nghi can cùng tang vật trong vụ án. Ảnh CAPT

Trước đó, Công an huyện Tân Sơn nhận được đơn trình báo của một người dân về việc người này cho Hà Văn Tiến mượn xe máy nhưng Tiến không trả mà mang bán.

Vào cuộc xác minh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hà Văn Tiến về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tiếp tục điều tra, Công an huyện Tân Sơn xác định Hoàng Đình Hoàng và Hà Thanh Long đã tiêu thụ tài sản do Hà Văn Tiến phạm tội nên đã khởi tố thêm hai người này.

Tiến và Hoàng cũng khai còn gây ra vụ trộm cắp một xe máy ở xã Lai Đồng, huyện Tân Sơn hôm 29-2. Công an Tân Sơn sau đó đã rà soát, xác định được chủ xe.

Hiện, vụ án đang được điều tra, làm rõ.