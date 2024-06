Đi chuyển tiền cho kẻ lừa đảo, được nhân viên ngân hàng ngăn lại 18/06/2024 14:19

(PLO)- Nghe điện thoại của công an "dởm", bà HTL ra ngân hàng chuyển tiền cho kẻ lừa đảo thì được nhân viên ngân hàng và công an ngăn lại.

Tin từ Công an tỉnh Bắc Kạn ngày 18-6 cho biết, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh này vừa phối hợp với ngân hàng ngăn chặn thành công vụ chuyển tiền cho kẻ lừa đảo.

Nạn nhân trong vụ lừa đảo là bà HTL, ở phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn. Chiều 17-6, bà HTL nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ tự xưng là cán bộ trực ban Công an TP Bắc Kạn.

Cán bộ công an tuyên truyền giải thích về các thủ đoạn của tội phạm không gian mạng cho bà HTL. Ảnh CA

Người này thông báo, bà HTL có liên quan đến vụ án mua bán trái phép chất ma túy và rửa tiền xuyên quốc gia rồi đề nghị bà đến công an để giải quyết, chuyển khoản án phí 45 triệu đồng, nếu không chuyển khoản sẽ bị bắt.

Sau cuộc điện thoại, bà HTL mang theo tâm lý lo sợ đến trụ sở Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh tỉnh Bắc Kạn thực hiện giao dịch chuyển khoản 45 triệu đồng.

Trong quá trình thực hiện giao dịch, các nhân viên ngân hàng nhận thấy dấu hiệu nghi vấn nên thông báo với Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bắc Kạn. Khi được công an tuyên truyền, giải thích bà HTL đã dừng việc chuyển khoản.

Công an Bắc Kạn cho hay, thời gian gần đây, Phòng An ninh kinh tế đã phối hợp cùng ngân hàng ngăn chặn thành công 5 vụ chuyển tiền cho kẻ lừa đảo trên không gian mạng với số tiền hơn 500 triệu đồng.