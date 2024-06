Hà Nội điều tra một vụ tai nạn lao động 3 người chết, 7 người bị thương 24/06/2024 17:37

(PLO)- Vụ tai nạn lao động xảy ra tại dự án nâng cấp, mở rộng trường mầm non ở huyện Quốc Oai, Hà Nội làm 3 người chết, 7 người bị thương.

Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội vừa khởi tố điều tra vụ án vi phạm các quy định về an toàn lao động gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại dự án nâng cấp, mở rộng trường mầm non Đông Yên B, trên địa bàn xã Đông Yên.

Thông tin ban đầu từ bạn đọc của PLO cho biết vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra ngày 19-6, làm 3 người chết và 7 người khác bị thương.

Dự án nâng cấp, mở rộng trường mầm non Đông Yên B xảy ra tai nạn làm 3 người chết, 7 người bị thương có tổng vốn đầu tư 45 tỷ đồng. Ảnh: Xuân Nguyễn

Sáng 24-6, ghi nhận tại hiện trường cho thấy việc thi công phần mở rộng tại trường mầm non Đông Yên B đang bị tạm dừng. Ngay sát đó, trường mầm non Đông Yên B cũ vẫn đang hoạt động trông trẻ như bình thường.

Một số người dân ở gần dự án cho biết vụ tai nạn lao động xảy ra do đứt cáp tời vật liệu. Tuy nhiên, họ không chứng kiến sự việc mà chỉ biết là đã có một vụ tai nạn chết người xảy ra khi người nhà nạn nhân đến công trường.

Trả lời PLO, lãnh đạo huyện Quốc Oai xác nhận là có một vụ tai nạn và công an đang điều tra làm rõ.