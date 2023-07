Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc tại Long An

(PLO)- Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu “Đề án xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Võ Văn Tần, đồng chí Võ Văn Ngân và tu bổ, nâng cấp Khu di tích lịch sử Ngã tư Đức Hòa” vừa mang tính dân tộc, vừa hiện đại.

Chiều 26-7, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng đoàn công tác có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An cho ý kiến về “Đề án xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Võ Văn Tần, đồng chí Võ Văn Ngân và tu bổ, nâng cấp Khu di tích lịch sử Ngã tư Đức Hòa” ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và lãnh đạo huyện Đức Hòa tiếp và làm việc với đoàn.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Long An, khu vực ngã tư Đức Hòa là trung tâm đầu não quận Đức Hòa (nay là huyện Đức Hòa) trong suốt thời kỳ đấu tranh xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Cụ thể, ngày 4/6/1930, đồng chí Châu Văn Liêm (Bí thư liên tỉnh Gia Định - Chợ Lớn) và đồng chí Võ Văn Tần (Bí thư Quận ủy Đức Hòa) đã lãnh đạo hơn 5.000 nông dân Đức Hòa tập trung trước dinh Quận trưởng đấu tranh chống sưu cao thuế nặng, chống đàn áp. Cuộc biểu tình bị đàn áp đẫm máu, đồng chí Châu Văn Liêm cùng nhiều đồng bào, đồng chí khác đã hy sinh. Ngã tư Đức Hòa cũng là nơi xử bắn các chiến sĩ tham gia Nam Kỳ khởi nghĩa năm 1941.

Khu vực Ngã tư Đức Hòa đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận di tích lịch sử cấp Quốc gia vào ngày 5/9/1989.

Công trình Nhà lưu niệm đồng chí Võ Văn Tần và đồng chí Võ Văn Ngân được xây dựng trên diện tích hơn 3,5 ha gồm: nhà lưu niệm, nhà trưng bày, mộ đồng chí Võ Văn Ngân, tượng đài đồng chí Võ Văn Tần, dãy cột cờ xây mới, cổng mới xoay về hướng Đông, cùng các công trình phụ trợ khác. Giai đoạn thực hiện năm 2024 - 2025 có tổng kinh phí xây dựng trên 112 tỷ đồng, trong đó vốn đề xuất Trung ương hỗ trợ hơn 85 tỷ đồng, số còn lại là nguồn ngân sách tỉnh Long An.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao Đề án xây dựng Nhà lưu niệm đồng chí Võ Văn Tần và Võ Văn Ngân, tại ngã tư Đức Hòa (tỉnh Long An) đã được địa phương thiết kế đúng theo góp ý của các bộ, ngành Trung ương.

Tuy nhiên, Long An cần chú ý đến kiến trúc khu lưu niệm phải vừa mang tính dân tộc, vừa mang tính hiện đại. Đặc biệt, công trình cần có điểm nhấn, có thể ứng dụng công nghệ 3D ở một số hạng mục. Ngoài ra, kết cấu phải phù hợp, gắn liền với thời điểm lịch sử và cần chú ý thêm đến không gian mở để tổ chức các sự kiện.

Trước đó cùng ngày, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đã có chuyến đi khảo sát tại Khu di tích lịch sử Ngã tư Đức Hòa (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An); đến dâng hương tại đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại Khu di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo (huyện Tân Trụ, Long An); thăm khu di tích Căn cứ Xứ ủy và Ủy ban Hành chính - Kháng chiến Nam bộ xã Nhơn Hòa Lập (huyện Tân Thạnh, Long An); tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trên địa bàn huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

