Trường ĐH Quốc tế dự kiến tuyển 2.610 sinh viên

Ngày 1-3, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã công bố thông tin tuyển sinh dự kiến năm 2024.

Theo đó, năm nay, trường tuyển 23 ngành đào tạo ĐH chính quy (học bốn năm tại Việt Nam do Trường ĐH Quốc tế cấp bằng) và 20 chương trình đào tạo liên kết do trường ĐH đối tác nước ngoài (Hoa Kỳ, Anh, Úc, New Zealand) cấp bằng.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến của trường là 2.610 sinh viên, trong đó các ngành do nhà trường cấp bằng với 1.970 chỉ tiêu và chương trình liên kết với 640 chỉ tiêu.

Thí sinh tìm hiểu thông tin các ngành nghề của Trường ĐH Quốc tế. Ảnh: NT

Trường xét tuyển thông qua bảy phương thức khác nhau. Cụ thể:

Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 với chỉ tiêu chiếm 50 - 70%.

Riêng với thí sinh đăng ký tổ hợp xét tuyển có môn tiếng Anh, nếu thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic hoặc TOEFL iBT thì được quy đổi điểm trung bình môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường.

Phương thức 2: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2024 của Bộ GD&ĐT, 1% chỉ tiêu.

Phương thức 3: Ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi, tài năng của trường THPT theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2024, 1% chỉ tiêu.

Đối tượng xét tuyển: thí sinh giỏi, tài năng trong học tập của các trường THPT; thí sinh giỏi năng khiếu trong các cuộc thi thể thao, nghệ thuật. Áp dụng cho các trường THPT bao gồm trường Tiểu học-THCS-THPT, trường THCS-THPT và trường THPT, không bao gồm các trung tâm giáo dục thường xuyên.

Nguyên tắc xét tuyển: thí sinh được Hiệu trưởng/Ban giám hiệu trường THPT giới thiệu là học sinh giỏi, tài năng của trường, đảm bảo các tiêu chí sau: học lực giỏi và hạnh kiểm tốt trong 03 năm THPT; điểm trung bình cộng học lực 03 năm THPT thuộc nhóm 05 học sinh cao nhất trường.

Ngoài ra, tiêu chí kết hợp là có thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, thể dục thể thao, nghệ thuật, chứng chỉ quốc tế…

Phương thức 4: Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi theo quy định của ĐH Quốc gia TP.CM năm 2024, chỉ tiêu 5 - 15%.

Đối tượng xét tuyển là học sinh giỏi tốt nghiệp THPT 2024 của các trường trong danh sách do ĐH Quốc gia TP.HCM công bố.

Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2024, chỉ tiêu 10 - 45%.

Phương thức 6: Xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài hoặc thí sinh tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ quốc tế, chỉ tiêu 5 - 10%.

Phương thức 7: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (phương thức này chỉ áp dụng cho các chương trình liên kết đào tạo với đối tác nước ngoài). Chiếm 15% chỉ tiêu các ngành thuộc chương trình liên kết.

PHẠM ANH