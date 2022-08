"Trường nhà hạnh phúc", giải pháp giúp trẻ em ít bị tổn thương

Mới đây, Công ty cổ phần Khai vấn và Huấn luyện học tập Self Hiil (Self Hiil) đã ra mắt dự án Trường nhà hạnh phúc.

Bà Nguyễn Thuỳ Liên, Giám đốc điều hành Self HiiL cho biết Self Hiil là Học viện thông minh nội tâm đầu tiên tại Việt nam. Ý nghĩa thành lập Self Hiil cũng dựa trên cái tên của nó. Self Hiil được ghép bởi “Self- bản thân” và “Hiil là phiên âm của Heel - gót chân và Heal - chữa lành). Mỗi người đều có “gót chân Achiles”, cũng là những tổn thương tâm lý chưa được chữa lành. Self Hiil giúp học viên phát triển trí thông minh nội tâm, để tự chữa lành vết thương tâm hồn và thực sự sống được cuộc đời mà họ xứng đáng được sống.

Dự án Trường nhà hạnh phúc là dự án phục vụ cho sứ mệnh đó và tập trung vào trẻ em. Bởi hiện nay vấn nạn trẻ em ngày càng stress trong việc học cũng như trong cuộc sống tăng đáng báo động. Self Hiil hy vọng mình có thể góp phần giải quyết vấn đề trên.

"Trường học và gia đình là 2 môi trường tác động nhiều nhất đến sự hình thành nhân cách và năng lực hạnh phúc của trẻ. Do đó Self Hiil ra mắt dự án phi lợi nhuận Trường nhà hạnh phúc, một dự án giúp cho trường học hạnh phúc, ngôi nhà hạnh phúc; trường và nhà kết nối với nhau để có thể nuôi dưỡng những đứa trẻ hạnh phúc", bà Thuỳ Liên nhấn mạnh.



Theo bà Thuỳ Liên, trẻ con rất dễ tổn thương bởi những lời nói vô tình và hành động vô ý của ba mẹ. Nhiều khi ba mẹ đón trễ, về không xin lỗi cũng khiến các con cảm thấy ba mẹ không còn thương, bé cảm thấy căng thẳng. Do đó, Self Hiil đưa ra giải pháp để hỗ trợ cho bé ngày càng hạnh phúc. Thứ nhất, Self Hiil hỗ trợ ba mẹ nâng cao năng lực nuôi dạy con và năng lực hạnh phúc để ba mẹ giảm bớt sự vô tình làm cho con bị tổn thương. Tương tự Self Hiil sẽ giúp giáo viên có cách giao tiếp, hướng dẫn bé để làm sao bé luôn được tôn trọng. Thứ hai, khi bé lên 6 tuổi sẽ đào tạo trí thông minh nội tâm, giúp các bé hiểu bản thân, thấu hiểu ngược lại cha mẹ và thầy cô.

Phương pháp chủ đạo chính là chương trình huấn luyện (coachinh) toàn diện về thông minh nội tâm cho trẻ em, phụ huynh và giáo viên từ cơ bản đến chuyên sâu. Trong khi phương pháp sư phạm truyền thống thầy giảng, trò nghe, ghi chép làm theo. Thì phương pháp coachinh không cung cấp câu trả lời cho học viên mà đặt những câu hỏi đưa ra công việc để bé tự suy ngẫm, tự tìm ra câu trả lời của mình, bé tự bộc lộ bản thân và trả lời trước những câu hỏi phản biện. Chính môi trường đó làm bé làm chủ được kiến thức và bé càng tự tin hơn chính kiến.

Tại buổi lễ giới thiệu, Self Hiil đã chuyển giao toàn bộ công nghệ dự án Trường nhà hạnh phúc cho tập đoàn Twedu. Như vậy, Twedu là đơn vị tiên phong đồng hành cùng Self Hiil để kiến tạo môi trường nuôi dưỡng thông minh nội tâm cho trẻ nhất quán từ chương trình đào tạo, chất lượng đội ngũ đến phối hợp gia đình.

"Self Hiil chuyển giao phi lợi nhuận giải pháp trường nhà hạnh phúc với mong muốn nhanh chóng kiến tạo được một môi trường yêu thương và nuôi dưỡng bản lĩnh nội tâm cho trẻ em Việt Nam", bà Thuỳ Liên nhấn mạnh.

Mục của Self Hiil từ năm 2022-2024 sẽ chuyển giao phi lợi nhuận công nghệ Trường nhà hạnh phúc cho các trường mầm non và tiểu học tại các TP lớn, sau đó lan toả sang hệ thống trường trên cả nước từ 2024-2026.

Trong khuôn khổ buổi giới thiệu dự án Trường nhà hạnh phúc, Self Hiil cũng ra mắt sách “Ba mẹ vào lớp 1 ngon ơ". Sách giúp trang bị cho ba mẹ những tư duy và phương pháp giúp con vào lớp 1 không bị sốc văn hoá, theo kịp chương trình mà không bị chán.

Bộ sách “Ba mẹ vào lớp 1 ngon ơ”, tiền thân là giáo án online Tư duy tiền tiểu học mà Self Hiil đã dùng để hỗ trợ hơn 9.000 thành viên cộng đồng Coach Con vui học giúp học lớp 1 trong mùa dịch. Đây cũng là một công cụ của giải pháp Trường nhà hạnh phúc dành cho gia đình và trường mầm non có trẻ lứa tuổi tiền tiểu học.