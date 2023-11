Truy nã 'Phi Long Cốc' trên toàn quốc

(PLO)- Bị can Thông Thanh Tường, tức Phi Long Cốc sau khi bị khởi tố đã bỏ trốn và Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận ra quyết định truy nã trên toàn quốc.

Ngày 16-11, Thượng tá Dương Quý Kỳ, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định truy nã bị can Thông Thanh Tường (56 tuổi), tức Phi Long Cốc, ngụ xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam.

Quyết định truy nã Phi Long Cốc. Ảnh PĐ.

Được biết, ngày 14-9-2022, Phi Long Cốc bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã La Gi khởi tố bị can về tội trộm cắp tài sản và sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Viện KSND thị xã La Gi đã tổ chức xác minh và xác định Phi Long Cố đã bỏ trốn ngày 18-10-2023 nên đã có văn bản yêu cầu Công an thị xã La Gi ra quyết định truy nã.

Phi Long Cốc cao 1,68m có đặc điểm sẹo không rõ hình kích thước 1x0,5cm cách 1cm trên trước đuôi lông mày phải.

“Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã La Gi, địa chỉ số 2, Ngô Gia Tự, phường Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận; điện thoại 02523.870113”, Quyết định truy nã nêu.

PN