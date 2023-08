Truy nã toàn quốc 'hotgirl' tổ chức cho tiếp viên 'tới bến' với khách

(PLO)- Sau khi cảnh sát phát hiện bắt quả tang cơ sở massage cho tiếp viên "tới bến" với khách tại chỗ, “hotgirl” điều hành đường dây đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Thượng tá Trần Long Khánh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, Bình Thuận, vừa ký quyết định truy nã toàn quốc bị can Lê Ngô Bích Trâm (27 tuổi, ngụ phường Mũi Né, TP Phan Thiết).

Bị can Lê Ngô Bích Trâm có đặc điểm cao khoảng 1,57 m, da trắng, người ốm, nặng khoảng 46 kg, tóc dài, nói giọng miền Nam.

Như PLO đã đưa, lúc 23 giờ ngày 21-7, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Phan Thiết kiểm tra cơ sở massage Valentine ở số 203 đường Nguyễn Hội, TP Phan Thiết, do Nguyễn Duy Anh (31 tuổi, ngụ phường Thanh Hải, TP Phan Thiết) đứng tên đăng ký kinh doanh.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện hai đôi nam nữ đang có hành vi vi phạm pháp luật tại phòng massage của cơ sở này.

Tiếp tục kiểm tra, Tổ công tác đã thu giữ 54 bảng gọi tour, 54 bảng tính tour, hơn 10 triệu đồng, tám điện thoại di động, một tuýp gel bôi trơn, một ruột bao cao su đã sử dụng, một vỏ bao cao su đã sử dụng và 372 bao cao su các loại chưa sử dụng.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định “hotgirl” Lê Ngô Bích Trâm là cổ đông và điều hành chính cơ sở này nên ra thông báo truy tìm nhưng Trâm đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 30-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Ngô Bích Trâm về tội chứa mại dâm.

Được biết, trên fanpage của cơ sở này đăng hình ảnh các cô gái gợi cảm, ăn mặc "thiếu vải" chào mời khách hàng và những hình ảnh “kỹ thuật viên” đang massage cho khách và nhận đặt vé tại fanpage.

Theo quyết định truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, VKS hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, địa chỉ số 28, đường Nguyễn Hội, TP. Phan Thiết (SĐT: 0252 3822.244) hoặc Điều tra viên Nguyễn Tuấn Vũ (SĐT: 0917487847).

