(PLO)- Không có bằng sư phạm, không được cấp phép nhưng bảo mẫu vẫn mở nhà trẻ và nhận giữ 9 trẻ, không tuân thủ quy tắc an toàn khiến bé trai 2 tuổi tử vong.

Liên quan đến vụ bé trai 2 tuổi tử vong ở nhà trẻ không phép, ngày 20-12, nguồn tin của PLO cho biết VKSND huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đã hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để lên kế hoạch xét xử bị can Phan Ngọc Minh Thư (32 tuổi) về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp.

Theo cáo trạng, Thư là chủ nhà trẻ tên “Nhóm trẻ Minh Ngọc" thuộc ấp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Thư không có các giấy tờ theo quy định, cơ cấu tổ chức nhóm trẻ chưa đảm bảo số lượng người, một mình Thư đảm nhận tất cả các công việc tại cơ sở giữ trẻ.

Năm 2015, UBND xã Vĩnh Hanh có đến kiểm tra, phát hiện nhà trẻ này vẫn hoạt động nhưng không có quyết định về việc thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập nên yêu cầu Thư ngưng hoạt động. Tuy nhiên, đến năm 2022 cơ sở vẫn chưa được cấp phép nhưng đã hoạt động trở lại.

Dù nhà trẻ không phép nhưng Thư vẫn nhận trông giữ 9 trẻ, trong đó có bé NHB (2 tuổi). Khoảng 6 giờ 30 ngày 25-5, B được mẹ gởi tại nhà trẻ của Thư. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Thư thấy cháu B. khóc, có biểu hiện mệt và uốn mình nên gọi điện thoại cho mẹ cháu đến rước về.

Khi ông ngoại đến nhà trẻ thì thấy cháu B. có biểu hiện bị ngất xỉu nên cùng mẹ B đưa cháu đi cấp cứu. Tuy nhiên, cháu B. đã tử vong trước khi vào trung tâm y tế.

Vụ việc được gia đình cháu bé trình báo công an.

Kết luận giám định thể hiện nguyên nhân chết của cháu bé là sốc mất máu cấp do chấn thương bụng kín, đứt vỡ động mạch mạc treo.

Quá trình điều tra, Thư đã khai nhận hành vi phạm tội, bản thân Thư không có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non. Tuy nhiên Thư khai không có đánh B., không thấy B. té ngã và không thấy ai xô đẩy cháu bé.

